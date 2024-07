La Porsche Panamera reçoit les versions GTS et Turbo S E-Hybrid

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Porsche étoffe la gamme de sa grand berline Panamera dont la 3ème génération a été lancée en 2023. Les fans peuvent maintenant composer avec la GTS, qui met l’accent sur « l'expérience de conduite émotionnelle » et surtout la Turbo S E-Hybrid qui vient chapeauter la gamme, et qui s’affiche comme la plus puissante et la plus rapide. Dans un schéma de communication bien rodé, cette dernière vient de reprendre un record dans la catégorie des berlines de luxe hybride sur la Nordschleife. Porsche n’avait pas précisé les spécifications de la Panamera utilisée, mais on avait bien compris que cette annonce de record préfigurait une officialisation commerciale. La voici !

La Panamera la plus puissante: Panamera Turbo S E-Hybrid

C’est la plus puissante Panamera produite jusqu'à présent. Son moteur V8 bi-turbo développe une puissance poussée à 600 ch, assortie du moteur électrique de 190 ch. Comparé à son prédécesseur, la puissance cumulée augmente de 81 ch pour culminer à 782 CV, et le couple progresse de 150 Nm pour atteindre la barre fatidique des 1000 Nm. Avec une transmission PDK repensée pour absorber cette puissance supplémentaire, la Panamera Turbo S E-Hybrid accélère par conséquent de zéro à 100 Km/h en 2,8 secondes et a une vitesse de piste supérieure de 325 Km/h. Cela représente une amélioration de 10 Km/h de la vitesse de la voie supérieure et une réduction de 0,2 seconde d'accélération par rapport au modèle précédent Panamera Turbo S E-Hybrid.

Avec une capacité de 25,9 kWh, la batterie haute tension stocke 45 % d'énergie de plus que la batterie précédente et permet selon Porsche, et selon la norme WLTP, une autonomie électrique jusqu’à 88 Kms. Un très bon point pour éviter le malus, malgré un certain embonpoint !

La Turbo se démarque visuellement avec un pare-chocs arrière distinctif et des tuyaux d'échappement en bronze foncé. L'équipement standard pour le Turbo S E-Hybrid comprend également le frein composite céramique Porsche (PCCB) avec étriers de frein jaunes, sachant que la couleur Acid Green est également disponible. La turbonite, l'élégant ton gris métallique, est exclusivement réservée aux modèles Turbo. La Panamera Turbo S E-Hybrid a cette couleur sur prises d’air à persiennes sur l'avant de la voiture, sur la bande du pare-chocs arrière, et sur les roues forgées à écrou unique de 21 pouces. Porsche utilise également la turbonite à l'intérieur, notamment sur les bandes d'habillage et les sangles de ceinture, les commandes dans la console centrale et le volant. Les coutures de contraste de la turbonite sont également équipées sur les sièges, les garnitures de panneaux de porte, le tableau de bord et les tapis de sol.

Un kit aéro en plus

Cette nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid a établi un record du temps au tour. Le pilote d'essai Lars Kern a effectué un tour de la Nordschleife du Nurburgring (20,832 km) en seulement 7:24,17 minutes, améliorant la référence dans cette catégorie de voiture de 3,62 secondes.

Les performances sur la piste ont été facilitées par le nouvel Aerokit en fibre de carbone optionnel et par les pneus UHP spécialement développés par Michelin. L'Aerokit est disponible en option pour la Panamera Turbo E-Hybrid et la Turbo S E-Hybrid. Il comprend des des jupes latérales et un diffuseur arrière en fibre de carbone qui optimise l'équilibre aérodynamique. La lèvre avant élimine la portance sur l'essieu avant. En combinaison avec le volet Gurney arrière adaptatif à 4 voies, son effet net est de générer une force d'appui. À une vitesse de 200 km/h, l'Aerokit améliore l'appui de 60 kg.

Porsche a équipé la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid de la Porsche Active Ride en standard. Ce châssis innovant est couplé à un système haute tension de 400 V et n'est donc disponible que dans les modèles Panamera avec un groupe motopropulseur E-Hybrid. Chaque amortisseur comporte une pompe hydraulique à commande électrique qui génère activement des forces dans le sens du rebond ou de la compression. De cette manière, la suspension compense presque complètement les mouvements de la carrosserie et maintient la voiture horizontale pendant la conduite dynamique.

La technologie permet des fonctions innovantes telles que la surcompensation des mouvements de tangage et de roulement. Il allie également la répartition de la charge de la roue au niveau d'adhérence, optimisant ainsi la traction. La gamme complète d'équipements standard sur le Panamera Turbo S E-Hybrid comprend également tous les systèmes de contrôle de la dynamique de conduite, la direction de l'essieu arrière, le frein composite Céraque (PCCB) avec des rotors de frein de 440 millimètres à l'avant et un diamètre de 410 millimètres à l'arrière, ainsi qu'un système de sonorisation Bose.

Panamera GTS : sportivité et polyvalence

GTS est l'acronyme de Gran Turismo Sport. La philosophie GT est de coupler sportivité et plaisir maximum de conduite, associée à un degré élevé d'utilisabilité quotidienne. Bref, a GTS doit être une « daily » très sportive. Le moteur délivre ici 500 ch, 20 ch de plus que son prédécesseur. La GTS accélère de zéro à 100 Km/h en 3,6 secondes - 0,1 seconde plus rapide que le prédécesseur - et dépasse les 300 en v-max, 302 exactement. Là par contre, on n’échappe pas au malus, maximal, ce qui rendra cette GTS moins séduisante sur le marché tricolore.

Porsche a donné à sa suspension pneumatique un étalonnage particulièrement sportif. La hauteur de roulement de 10 millimètres plus faible par rapport à une Panamera standard et des barres antiroulis renforcées offrent une expérience de conduite nettement plus directe et une vitesse de base plus faible. Le différentiel à glissement limité PTV Plus à commande électronique permet de répartir le couple de manière optimale entre les roues

Comme à l’accoutumé, les modèles GTS peuvent être identifiés par des touches de finition noires sur les côtés et à l'arrière de la voiture, une façade avant unique, des phares HD Matrix Design LED en noir et les feux arrière exclusifs, ainsi que des étriers de frein rouges. Le paquet Sport standard comprend également des éléments de garniture de carrosserie en noir de satin au niveau des jupes latérales, les inserts dans la façade avant, les vitres latérales entourent et le pare-chocs arrière. Porsche a conservé les tuyaux d'échappement du système d'échappement sportif en bronze foncé pour créer un contraste visuel passionnant. Un autre accent est ajouté par les roues Turbo S de 21 pouces en Anthracite Grey.

À l'intérieur, la GTS utilise avec abondance garniture Race-Tex en suède. Il couvre la doublure du toit, les accoudoirs et les panneaux de porte, ainsi que les panneaux centraux des sièges Adaptive Sport avec un réglage de 18 voies. Porsche propose également deux emballages intérieurs spécifiques au GTS en Carmine Red ou Slate Grey Neo. L'équipement standard de la Panamera GTS comprend également un système de sonorisation Bose et le boîtier Sport Chrono avec un chronomètre et la fonction push-to-pass.

Les deux modèles bénéficient des nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites dans la troisième génération de la Panamera. Il s'agit notamment du cockpit Porsche Driver Experience, de fonctions de connectivité étendue telles que l'intégration plus profonde d'Apple CarPlay, le streaming vidéo sur l'affichage optionnel des passagers, et la possibilité de stationner la voiture à l'aide d'une application pour smartphone.

En attendant les prix français, nous avons des indications étrangères. En Italie, les prix de la Panamera Turbo S E-Hybrid démarrent à partir de 236 930 euros et ceux de la Panamera Turbo S E-Hybrid Executive à partir de 248 654 euros en Italie .Le prix de base de la Panamera GTS est de 171 229 euros. En Allemagne, la Turbo S E-Hybrid coûtera 229 400€ en prix de base et la Panamera GTS environ 165 300€.