USA : restrictions contre les véhicules connectés chinois en août

Composants et logiciels dans le viseur

"Nous examinons quelques composants et certains logiciels - pas toute la voiture - mais certains des composants clé du véhicule qui gèrent le logiciel et les données associées à ce véhicule devront être fabriqués dans un pays allié", a déclaré le chef du contrôle des exportations, Alan Estevez, lors d'un forum au Colorado.

Menace de mesures extrêmes en mai dernier

En mai dernier, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, avait d’ores et déjà indiqué que son département prévoyait de publier cet automne des règles - ayant déjà fait l’objet de propositions - sur les véhicules connectés chinois.

Ajoutant que l'administration Biden pourrait prendre des "mesures extrêmes" et interdire les véhicules connectés chinois ou imposer des restrictions à leur égard. Des propos énoncés après le lancement par l'administration Biden en février dernier d’une enquête visant à déterminer si les importations de véhicules chinois présentaient des risques pour la sécurité nationale.

La Maison Blanche avait déclaré qu'une enquête du Département du Commerce avait été ouverte, Washington estimant que les véhicules chinois "collectent de grandes quantités de données sensibles sur leurs conducteurs et passagers (et) utilisent régulièrement leurs caméras et capteurs pour enregistrer des informations détaillées sur l'infrastructure américaine."

Les commentaires d'Alan Estevez, sous-secrétaire au Commerce pour l'industrie et la sécurité, s’avèrent être les plus précis à ce jour concernant les plans de l'administration Biden à l’encontre des véhicules connectés chinois, dont le gouvernement chinois s’était vivement inquiété.

Mesures extrêmes face à une menace jugée extrême

Alan Estevez a une nouvelle fois indiqué mardi qu’il s’agissait d’une menace très sérieuse, comprenez que le risque était élevé …

Les voitures connectées sont équipées de matériel de réseau intégré à bord qui permet l'accès à Internet, leur permettant de partager des données avec des dispositifs à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

"Une voiture est une chose très effrayante. Votre voiture en sait beaucoup sur vous. Votre voiture reçoit probablement une mise à jour logicielle, qu'il s'agisse d'un véhicule électrique ou d'un véhicule thermique autonome," a-t-il ajouté. Laissant ainsi sous-entendre qu’une « simple » mise à jour logicielle pouvait permettre d’implémenter n’importe lequel « mouchard » ou presque ou n’importe quel programme permettant de collecter de précieuses informations … voire de piloter à distance ou d’influencer le conducteur ?

"Une voiture moderne contient beaucoup de logiciels. Elle prend beaucoup de photos. Elle a un système de conduite. Elle est connectée à votre téléphone. Elle sait qui vous appelez. Elle sait où vous allez. Elle en sait beaucoup sur vous » a-t-il martelé.

En mai, Gina Raimondo avait quant à elle évoqué le pire scénario de quelques millions de voitures en circulation et une inhibition du logiciel.

La Chine exhorte les USA à respecter les lois de l’économie de marché

Le ministère chinois des Affaires étrangères a précédemment exhorté les États-Unis "à respecter les lois de l'économie de marché et les principes de concurrence loyale." Il soutient que les voitures chinoises sont populaires à l'échelle mondiale parce qu'elles ont émergé d'une concurrence de marché féroce et sont technologiquement innovantes.

Reste qu’à l’heure actuelle, il y a relativement peu d'importations de véhicules légers fabriqués en Chine aux États-Unis. Le problème pourrait être plutôt lié aux autres constructeurs dont les véhicules sont équipés de technologie chinoise.

L'administration Biden a proposé des augmentations drastiques des tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois et d'autres biens, lesquels devraient entrer en vigueur d'ici le 1er août.

Les constructeurs préviennent des difficultés à s’affranchir de la technologie chinoise

Dans leurs commentaires adressés au Département du Commerce, les constructeurs automobiles ont souligné quant à eux qu'il pourrait être difficile de réorganiser leurs systèmes technologiques pour atténuer les préoccupations en matière de sécurité nationale.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe représentant General Motors, Toyota, Volkswagen et presque tous les grands constructeurs automobiles, a déclaré dans un dépôt en date du 30 avril que les constructeurs automobiles s'engageaient à élaborer un cadre pour les systèmes de technologie de l'information et de communication dans les véhicules connectés atténuant de manière appropriée les risques associés aux systèmes conçus par des entreprises chinoises.

Ils ont parallèlement mis en garde contre le fait que les systèmes de véhicules, "y compris leurs composants matériels et logiciels, subissent des processus étendus d'ingénierie, de tests et de validation avant la production, et en général, ne peuvent pas être facilement remplacés par des systèmes ou des composants provenant d'un autre fournisseur."

Le gouvernement de la Corée du Sud, dans un dépôt distinct, a déclaré que l'industrie automobile coréenne exprimait « des préoccupations concernant la portée générale de l'enquête sur les chaînes d'approvisionnement des véhicules connectés, les incertitudes entourant la portée des cibles réglementaires potentielles et le calendrier de mise en œuvre, tous susceptibles d'entraîner des charges importantes pour l'industrie."

Notre avis, par leblogauto.com

Ces restrictions pourraient voir le jour alors que Tesla se prépare à enregistrer son logiciel de conduite autonome 'Full Self-Driving' auprès des autorités en Chine en vue de son déploiement prévu cette année. Le fabricant américain de véhicules électriques envisage également de vendre le logiciel sous forme d'abonnement mensuel aux utilisateurs de ses voitures en Chine, son deuxième plus grand marché.

Un enregistrement du logiciel auprès du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information en Chine ouvrira la voie à Tesla pour tester en interne le système Full Self-Driving (FSD) en faisant conduire ses employés sur les routes publiques chinoises avant de le proposer comme mise à niveau à ses utilisateurs chinois dans les mois à venir.

Sources : Reuters