Hausse de 2% du nombre de tués en juin 2024 en France

Selon les chiffres de l'ONISR (*) il y a eu 291 décès de personnes dans un accident de la route en juin 2024 contre 286 en juin 2023. Cela représente une hausse modérée, mais hausse tout de même, de 2%. L'Onisr note une hausse sensible du nombre d'automobilistes tués (+26) mais aussi de piétons. A l'opposé, le nombre de motards tués baisse de 22 morts, de même que les cyclistes à -9 décès.

4 746 accidents corporels de la circulation routière ont été enregistrés le mois dernier soit une baisse de 9% par rapport à juin 2023. Dernier indicateur global, 1 519 personnes ont été blessées gravement en juin 2024, soit une baisse de -12% par rapport à juin 2023 (méthode d'estimation élaborée par l'ONISR sur la base des travaux de l'Université Gustave Eiffel). Ici aussi, ce sont principalement les usagers des deux roues motorisés qui en bénéficient avec -18%, ainsi que les cyclistes à -12%.

Si les automobilistes voient le nombre de tués augmenter, le nombre de blessés graves est, lui, en baisse de 9%. Evidemment, c'est toujours compliqué de ne se baser que sur un mois pour tirer de grands enseignements généraux, mais on peut remarquer que pour une fois le nombre de tués de moins de 18 ans est en baisse (-15 tués). Les tués en agglomération (trop souvent des piétons ou des cyclistes) sont en baisse de 23% tandis que hors agglomération c'est en hausse de 14%.

Depuis le début de l'année 2024, le tableau n'est, hélas, pas rose. En effet, on comptabilise 1 508 tués sur le premier semestre 2024 contre 1 393 tués sur le premier semestre 2023. C'est une hausse très significative de 8%. Grosso modo, on est en ligne avec 2018 ou 2019. On est visiblement sur un palier depuis plus de 6 années, avec quelques variations statistiques. Heureusement, accidents corporels comme blessés graves sont tout de même en recul par rapport à 2018 ou 2019.

On dénombre 24 742 accidents corporels sur le premier semestre 2024 contre 26 760 en 2019 par exemple. 7 270 blessés graves sont comptabilisés sur S1 2024 contre 7 605 sur S1 2019. Tout n'est donc pas sombre dans ce bilan ONISR. Mais une stabilité sur 6 ans doit tout de même amener à une réflexion puisque le parc ne cesse de s'améliorer niveau sécurité active avec la pénétration naturelle des ADAS dans le marché de l'occasion.

Enfin, à noter que du côté des EDPm (trottinettes électriques, mono-roues, etc.) il semble que l'on atteint un plateau. En effet, une asymptote commence à se dessiner sur le nombre de blessés graves qui sont tout de même plus de 660 blessés sur le mois de juin 2024.

(*) Organisme National Interministériel à la Sécurité Routière