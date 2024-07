Le retour de Nismo en Europe avec l'Ariya

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Ce n'est pas la première fois que Nismo touche à l'électrique, on se souviendra de la Nissan Leaf Nismo par exemple. Mais ici, c'est en plus un SUV électrique. C'est en effet le Nissan Ariya qui a droit à sa déclinaison Nismo. Pour le SUV, Nismo ajoutent des détails extérieurs comme un bouclier redessiné. On note aussi la signature habituelle de Nismo avec une partie basse du véhicule noire avec un liseré rouge.

A l'arrière, un béquet de coffre vient souligner la sportivité de ce Nissan Ariya Nismo ainsi qu'un diffuseur noir brillant. A l'avant, la fausse calandre passe au satiné, avec un motif en dégradé. NISMO améliore la performance aérodynamique de l'Ariya. Nissan Motorsports a visiblement retouché aux suspensions avant et arrière. "L’efficacité de la conduite est encore renforcée par l’adoption de plaquettes de frein réglées spécifiquement pour offrir une puissance de freinage sûre, qu'il pleuve ou non !". Le Nismo Ariya conserve la même batterie de 87 kWh.

Mayra González, Divisional Vice President Marketing & Sales, Nissan Europe : « NISMO est de retour en Europe ! Nous faisons revenir ce label passionnant sur notre marché avec un nouveau modèle. Alors que nous poursuivons l’électrification de notre gamme, il est essentiel de continuer à proposer des modèles exclusifs et passionnants aux clients ainsi qu’aux fans de NISMO. L’Ariya NISMO atteint l'équilibre parfait entre la réactivité et l'accélération d'une voiture 100 % électrique et les réglages spécifiques d’un modèle de compétition, ce qui en offre une voiture exceptionnelle pour une utilisation quotidienne. Avec son design et sa présence impressionnante, préparez-vous à sortir du lot ! »

Ce Nismo Ariya a été présenté en mars dernier au Japon. L'intérieur est en ligne avec la finition Nismo. Le liseré rouge est présent avec un intérieur noir et...noir. On pourra voir cet Ariya Nismo en vrai lors de la finale de la saison de Formule E à Londres ces 20 et 21 juillet.

Notre avis, par leblogauto.com

Certains constructeurs ont déjà tenté d'user et abuser d'une finition sportive appréciée. Ici, Nismo ne semble pas toucher à la puissance du véhicule et reste assez vague sur les modifications qui pourraient améliorer la "sportivité" du SUV électrique Ariya. Au Japon, il est proposé en 4RM avec 435 chevaux.

Reste un véhicule qui se pare d'une carrosserie plus avantageuse qu'en version de série. Suffisant pour convaincre ? Au Japon, Nismo est assez actif. En Europe, il faudra se contenter d'un SUV électrique. Décevant, non ? Il est loin le temps du 370Z Nismo ou de la Nissan GT-R Nismo.