Podcast 308: l'essentiel de la semaine automobile

Leapmotor International, la coentreprise formée par le constructeur chinois et Stellantis, assemble les T03 en Europe depuis quelques jours. Cette petite citadine sort des chaines du site Stellantis de Tychy en Pologne. Des composants sont également fabriqués sur place. Une première sur le continent, qui permet à cette Chinoise électrique d’échapper aux droits de douane récemment alourdis. Le SUV A12 suivra début 2025. Pour Carlos Tavares, il s’agit de ne pas laisser les vehicules électriques d'entrée de gamme aux concurrents chinois.

Si l’on en croit une récente étude, les Français négligeraient le petit entretien de leur voiture. Il est pourtant indispensable de le suivre rigoureusement pour rouler en sécurité. 8 français sur 10 ne vérifieraient jamais la pression et l’état d’usure de leurs pneumatiques. 9 sur 10 ne font pas l’effort non plus avant un long voyage. Il en va de même pour la plupart des pièces d’usures mécaniques, ou les balais d’essui-glaces qu’il faut théoriquement changer tous les 6 mois. A quelques jours des premiers grands départs, on ne peut que vous conseiller de faire réviser votre véhicule.

Un nouveau constructeur va faire son entrée sur le marché français. Il s’agit de Polestar, dès l’année prochaine. 7 autres pays sont également concernés. La distribution chez nous se fera sous la forme de contrat d’agent. Il est probable que la marque s’appuie sur le réseau de Volvo. L’expansion de cette filiale du Chinois Geely devrait aider à augmenter ses ventes, qui sont en berne depuis plusieurs mois. Les Polestar 2, 3 et 4 apparaitront donc bientôt sur nos routes.

Akio Toyoda a été reconduit à la tête de Toyota lors de l’assemblée générale annuelle cette semaine. Sa réélection intervient dans un contexte de défiance de la part de certains actionnaires. Le constructeur est pris dans la tourmente, à cause du scandale à la certification. Si les résultats commerciaux sont bons, l’action a tout de même baissé et la gouvernance est remise en cause par d’importants conseillers du groupe japonais. Le taux d’approbation pour Toyoda est passé de 96% en 2022 à 85% l’année dernière. On attend le détail des votes des actionnaires, qui suivant sa tendance, pourrait conduire à une réforme de la gouvernance.

Enfin les nouveautés de la semaine. Tourbillon, c’est le nom de la nouvelle Hypercar de Bugatti. Le bolide français hybride développe 1 800 ch et atteint les 445 km/h. BMW lève le voile sur la nouvelle génération de X3. Audi met à jour l’e-tron GT, qui accueille une version survitaminée RS e-tron GT Performance de 925 ch!