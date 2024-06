Trop de Français négligent l’entretien de leur véhicule

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Des contrôles à la portée de tout le monde

Un véhicule, c’est un assemblage de mécanique complexe. S’il y a plus de 30 ans on pouvait regarder sous le capot et faire sa propre mécanique, c’est de moins en moins vrai avec les voitures modernes bardées d’électronique. Pour autant, il reste toujours le « petit entretien » qu’il ne faut absolument pas négliger.

En effet, on confie sa vie et celle de ses proches à son véhicule lorsque l’on monte à bord. Et tout problème de frein, de pneumatique, de suspension ou autre liaison mécanique, peut vite se révéler dangereuse pour la sécurité des occupants, et celles des autres usagers de la route. Certaines personnes vont arguer d’un budget serré pour ne pas remplacer un pneumatique avec une hernie par exemple, ou usé au-delà des témoins d’usure. Pourtant, on peut trouver des pneus moins chers sur centralepneus.fr et ainsi chouchouter son budget auto.

En plus, un véhicule entretenu sera moins sujet aux pannes puisqu’on les anticipera pour bon nombre d’entre-elles. Si cela peut être vu comme une dépense, un entretien régulier permet, au final, des économies.​

Il en va de la sécurité de tous

Dans les « consommables » qu’il ne faut absolument pas négliger, on peut citer pêle-mêle les pneumatiques donc, mais aussi le système de frein (plaquettes, disques, tambours), l’éclairage bien entendu pour voir et être vu, mais aussi les basiques comme les essuie-glaces. Une bonne paire d’essuie-glaces permet de bien voir par temps de pluie. Or, c’est un des consommables les moins regardés et les plus négligés par les conducteurs avant de monter dans leur voiture.

Les UV du soleil, les intempéries, la pollution et autres vont attaquer le caoutchouc des balais de l’essuie-glace et vont lui faire perdre sa souplesse. Pire, il peut se craqueler. Dans tous les cas, c’est l’assurance d’un pare-brise qui ne sera plus nettoyé comme il faut. Cela peut étaler l’eau, la poussière et les corps gras sur le pare-brise et empêcher de bien voir.

Toutes ces choses sont pourtant simples à contrôler comme l’éclairage. Face à un mur, on peut rapidement voir seul s’il manque un éclairage à l’avant ou à l’arrière (veilleuses, feux de croisement, feux de position, clignotants, feux stop, etc.). Le mieux reste de faire le contrôle à deux personnes. Pour les balais, il faut partir du principe qu’ils sont bons à changer tous les 6 mois environ pour un véhicule qui reste dehors tout le temps. Certains constructeurs mettent même des pastilles autocollantes qui vont changer de couleur avec les rayons ultra-violets pour aider à savoir quand les remplacer.

9 Français sur 10 ne contrôlent pas la pression des pneus avant un trajet

Pour autant, de très nombreux Français avouent ne pas faire les contrôles de routine régulièrement sur leur voiture. Pire, ils sont prêts de 9 sur 10 à ne pas vérifier l’état des pneumatiques avant un départ en vacances ou pour un trajet plus ou moins long. C’est pourtant rapide et simple de vérifier s’il n’y a pas de hernie ou de déchirure sur les pneus, ainsi que la profondeur des sculptures. Pour la pression, un tour en station carburant, ou avec un gonfleur (que l’on peut toujours avoir dans son coffre) et en 5 minutes à peine vous avez fait le contrôle. En théorie, cette pression doit se contrôler tous les mois !

Evidemment, on ne rappellera pas combien il est important de ne pas rouler avec des pneus usés voire lisses. A la moindre humidité sur la route votre voiture se transforme en projectile non maîtrisé. Avec des rainures insuffisante, le pneumatique ne peut pas évacuer suffisamment l’eau sur la chaussée lors d’une averse et c’est l’aqua-planning assuré. Là encore, la voiture devient incontrôlable et finit au mieux sur le bas-côté, au pire dans un arbre ou dans un autre véhicule.

La sécurité de tous passe avant tout par un bon entretien de son véhicule. Les contrôles de routines sont à la portée de tous. On ajoutera à cette liste le contrôle du niveau d’huile, de lave-glace et de liquide de refroidissement. Là encore ce sont des contrôles basiques que tout le monde peut faire. Et si vous n’avez ni le temps ni l’envie de les faire, faites faire un check-up par votre garagiste avant un grand départ.