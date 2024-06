Toyota : Akio Toyoda réélu à la tête malgré des critiques sur sa gouvernance

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Sources : Toyota, Reuters, Associated Press

"De plus, étant donné l'apparition généralisée de problèmes au sein du groupe Toyota, cela soulève encore des questions concernant la culture d'entreprise qui s'est développée sous la direction de M. Toyoda » a-t-il ajouté.

"Plus précisément, nous pensons que M. Toyoda est responsable de son incapacité à garantir que le Groupe maintient des contrôles internes appropriés et de son incapacité à garantir que des mesures de gouvernance appropriées ont été mises en œuvre dans les sociétés du Groupe", a-t-il déclaré dans son rapport de procuration.

Un autre actionnaire important, la société de conseil Glass Lewis & Co., a recommandé de voter contre la reconduction du mandat de Toyoda et Shigeru Hayakawa, un autre haut dirigeant.

"La propension de l'entreprise à préserver sa culture d'entreprise est en fait suspectée, et Toyoda devrait en être tenu responsable", a-t-il déclaré.

Le cours des actions de Toyota a triplé au cours des cinq dernières années pour atteindre près de 3 800 yens (24 dollars) avant de chuter en cascade au milieu des derniers problèmes liés au scandale. Ses actions se négociaient récemment à plus de 3 000 yens (20 dollars), soit une perte d'environ 3 000 milliards de yens japonais (18 milliards de dollars) en valeur marchande.

Depuis, Toyota a été confronté à une série de violations en terme de sécurité et de tests de certification, affectant notamment Daihatsu et la société mère.

Néanmoins, une forte baisse du soutien des actionnaires pour Akio Toyoda, un chiffre qui sera publié mercredi, pourrait être non seulement embarrassante, mais inciter à de nouvelles réformes de gouvernance.

Deux conseillers de premier plan avaient recommandé de ne pas réélire Toyoda. Toutefois, nombreux étaient ceux qui s’attendaient à sa réélection en raison de la part d'actions détenues par d'autres sociétés du groupe Toyota, des résultats commerciaux record et de sa popularité parmi les investisseurs particuliers japonais.

Le président de Toyota, Akio Toyoda, et neuf autres membres du conseil d'administration du constructeur automobile ont été réélus lors de l'assemblée générale annuelle mardi, malgré des préoccupations concernant la gouvernance et des scandales de tests de certification.

Les actionnaires de Toyota ont réélu le président de l'entreprise Akio Toyoda malgré des préoccupations concernant la gouvernance.

Cette décision intervient dans un contexte de critiques sur le conseil d'administration et à l’éventuelle responsabilité du dirigeant sur le scandale des tests de certification. Malgré les appels à une gouvernance plus stricte, la majorité des actionnaires ont toutefois soutenu la direction actuelle.

