Nouveau BMW X3: Le monolithe Baroque

Ca y est, il est là le nouveau X3, et malgré un changement dans la continuité sur le plan extérieur et dans les motorisations thermiques, il y a tout de même un signe du temps qui ne trompe pas : le X3 ne sera pas disponible en 100% electrique. Si vous souhaitez acquerir une BMW electrique du gabarit equivalent au X3, il faudra patienter jusqu’à la sortie du modele specifique basé sur le concept Vision Neue Klasse X.



Pour le reste, BMW continue sur la lancée qu’il a entamé avec la serie 5 en termes de design. Le X3 2024 est un monolithe sculpté sans (trop de) fioritures, avec juste ce qu’il faut de dynamisme et de personnalité sur les volumes et les angles. On s’eloigne avec bonheur des flancs outrageusement sculptés et surdessinés des années 2010 pour quelque chose de plus lisse et « aero-friendly ». A l’arrière, l’ensemble se veut également plus lisse que la génération précédente, avec la plaque qui redescend visuellement et une importance visuelle accrue du hayon. Les feux gagnent à la fois en simplicité mais aussi en rafinement, en temoigne sur les coins de la carosserie les elements supplémentaires qui s’eclairent. Bref un arriere plus simple à lire et interpréter que celui du X3 actuel.



On n’en dira pas autant de la proue, avec des haricots toujours aussi grand et capables de s’éclairer..La décoration de la grille de calandre fait elle aussi dans le baroque avec un melange de lignes inclinées et verticales sur les finitions classiques, le traitement des calandres des modèles Motorsport sera plus classique, allez comprendre. Les boucliers paraissent un brun chargés (une habitude chez BMW depuis un certain temps) et les nervures sur le capot rappellent la série 4, mais il faut reconnaitre que l’ensemble fait très homogène et que la silhouette générale ne change pas. Le gabarit lui aussi evolue assez peu avec 34 mm de plus en longueur pour arriver à 4,75 m, 29 mm de plus en largeur avec 1,92 m, et la voiture perd 25 mm en hauteur pour culminer à 1,66 m. Les fans reconnaitront de loin sans probleme ce X3 et les propriétaires des trois premieres générations lui trouveront un air de famille, c’est bien çà le principal.



En ouvrant la portière, vous devez par contre laisser vos a priori au sujet de l’ergonomie à la BMW sur le trottoir. Le seul élément permettant de nous repérer dans ce nouveau X3 (à part le blason) reste l’ecran « Curve Display », pour le reste tout est nouveau. C’est archi simplifié visuellement, pour l’ergonomie ce sera peut-être autre chose. En tout cas ce choix d’un design epuré jusqu’à l’extrème fait ressortir « l’interaction bar » – traduisez la foire aux led – qui parcoure tout le tableau de bord et deborde sur les portieres, tout comme les aerateurs latéraux. Visuellement c’est assez spectaculaire, à voir dans la vie de tous les jours.



Pour la praticité et comme le X3 est un beau bébé, tout le monde à de la place, à l’avant, à l’arrière, et dans le coffre (460L pour les versions hybride rechargeable, 570L pour les versions thermiques). Concernant les motorisations, là aussi on est dans l’efficace avec en essence deux motorisations : un 4 cylindres 2.0 L turbo micro-hybridé de 190 chevaux et un bon gros 6 cylindres en ligne Turbo de 3.0 L revendiquant 398 chevaux. Les amoureux du Diesel ne seront pas laissés au bord de la route avec un 4 cylindres turbo de 2.0 L de 198 chevaux. Entre les deux blocs essence sera également proposée une version Hybride rechargeable composée du bloc essence de 190 chevaux accouplée à un bloc électrique de 184 chevaux produisant une puissance combinée de 300 chevaux et une autonomie en tout electrique de près de 90 km via la batterie de 19,7 kW.