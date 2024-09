Ora-Ïto et Renault ressuscitent la R17, pour notre plus grand malheur

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

La surprise est d'importance. Pas de passer par un designer pour une collaboration, récemment, Renault l'a déjà fait plusieurs fois. Mais la R 17 n'est pas forcément la plus iconiques des Renault des 70's. Elle a quand même ses fans et a un style qui passe encore bien. Ici, la grosse différence est surtout sur la face avant. Les quatre feux ronds sont remplacés par des feux rectangulaires assez fins. Pourquoi ? Mais, ils sont jaunes, forcément.

La couleur n'est pas forcément la plus seyante pour cette création et manque un peu de pep's années 70. Mais, pour le reste, on a bien la silhouette d'une R17.On retrouve par exemple le panneau arrière avec ses persiennes et sa forme triangulaire. L'avant et l'arrière sont tout de même bien plus travaillés et s'ils conservent l'esprit de la R17, ils ont des formes différentes.

Jamais en série, snif !

La voiture de base est une R17 et certaines parties sont gardées. Mais, le véhicule est plus large et surtout, il troque son moteur Cléon (fonte ou alu selon les modèles) pour un moteur électrique. Il se trouve à l'arrière et développe 270 chevaux. Comme on est dans le concept unique, Ora Ïto s'est fait plaisir avec une carrosserie tout en carbone.

Le designer né en 1977 s'est aussi attaqué à l'intérieur qui réinterprète complètement celui de la R17. C'est très réussi, de même que les fauteuils. Il n'est pas certain que le maintien soit exceptionnel, mais on s'en fiche après tout. On noter que la partie basse de la console centrale est une immense horloge qui affiche 11:17. Message caché ?

Renault va communiquer sur cette R17 modernisée jusqu'au Mondial de l'Automobile qui aura lieu du 14 au 20 octobre 2024. On pourra la voir par exemple au Concours d'Elégance de Chantilly du 12 au 15 septembre.

En revanche, tout comme le concept Renault Diament par Pierre Gonalons qui rendait hommage à la Renault 5 de 1972 dévoilé à l'été 2022, cette Renault 17 ne verra jamais le jour. N'est-ce pas dommage ? Ce n'est pas la première fois que des constructeurs nous allèchent pour doucher les espoirs juste après. La Peugeot E-Legend par exemple (revival de la 504 Coupé).