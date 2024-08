MG ZS Hybrid+ très intéressant

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Côté style, ce MG ZS Hybrid+ est comme une MG3 gonflée. On y retrouve cette "double calandre" qui rappellera des Ford ou autres, et des feux relativement simples, reliés par un bandeau noir. Quelques atours de SUV sont là pour faire chic dans les versions hautes comme un faux ski en "aluminium de plastique", ou des bas de caisse. On peut aussi noter les barres de toit indispensables pour le look, mais pas utilisables tel quel, comme trop souvent. La silhouette est simple et finalement élégante, avec une surface vitrée latérale qui n'est pas réduite à des meurtrières. Bon point. Ce look "passe-partout" plait à pas mal de personnes qui trouvent les SUV trop agressifs dans leurs dessins (coucou Gilles Vidal). C'est ce look, moderne mais pas trop tape-à-l'œil qui est un des atouts de ce MG ZS Hybrid+. L'autre, c'est sa motorisation Hybrid+. Concrètement, ce SUV de 4,43 m de long (+11 cm par rapport à l'ancien ZS) pour 1,64 m de haut (-1 cm) dispose d'un empattement de 2,61 m. Classique. Sous le capot, il reçoit la nouvelle chaîne de traction MG Motor inaugurée sur la MG3 Hybrid. Non rechargeable, cette motorisation allie un thermique de 1,5 litres et 102 chevaux (75 kW) à un moteur électrique de 136 ch (100 kW) pour une puissance combinée de 197 chevaux (145 kW). Il y a aussi un générateur ce qui permet de recharger automatiquement une petite batterie de 1,83 kWh qui alimentera le moteur électrique. On découple la fonction motrice électrique de celle génératrice pour des modes de fonctionnement plus complets et plus souples. On peut rouler en tout électrique (quelques kilomètres), ou en hybride série (le moteur thermique alimente le générateur qui recharge la batterie qui anime le moteur électrique), en série et charge (idem mais on charge la batterie en plus), traction et charge (le moteur thermique entraîne les roues et charge la batterie via le générateur), ou hybride parallèle (moteur thermique + moteur électrique).

Sobre comme un diesel, performant comme un essence turbo

Et le conducteur n'a rien à faire puisque tout est géré par la voiture. La transmission passe par une étonnante boîte automatique à 3 rapports qui va permettre de garder autant que faire ce peut le moteur thermique à cycle Atkinson dans une plage de fonctionnement optimal. La consommation mixte du MG ZS Hybrid+ est annoncée à seulement 5 l/100 km et des émissions de CO2 de 113 g/km ! Limite on dirait un diesel... Sauf que niveau performances, on est sur 8,7 secondes pour un 0 à 100 km/h et un 80-120 km/h en 7,2 secondes. Peu de conso et de la reprise. Que demande le peuple ?

Enfin, le dernier tour de force de MG Motor, c'est de proposer son SUV hybride+ à partir de moins de 24 000€ TTC ! C'est la finition "Standard" avec déjà un écran central 10,25 pouces, application connectée, Apple CarPlay/Android Auto, radars de stationnement, caméra de recul, allumage automatique des phares et des essuie-glaces, démarrage sans clé. Un deuxième et troisième niveaux de finition sont également au programme (Comfort et Luxury) pour une version du haut de la gamme sous les 28 000 € TTC. Pour cette finition on a les feux LED, un écran de 12,3 pouces, capteur de pluie, accès sans clé, jantes alliage 18 pouces, caméra 360°, sièges simili-cuir noir, chauffant à l'avant, électrique pour le conducteur, volant chauffant, etc.

Si on veut le comparer avec l'existant, ce n'est pas simple. Par exemple, il est 20 cm plus long qu'un Renault Captur. Ce dernier débute à 24 900 €, mais c'est pour le TCe 90 qui n'offre pas du tout le même agrément (sur le papier) que cette motorisation hybrid+. Le Captur annonce un 0 à 100 km/h en 14 secondes. Si on veut la motorisation "mild hybrid" 160 EDC, on passe à 27 200 € TTC. Evidemment, il faudrait comparer ligne par ligne les équipements, et voir la finition.

Mais sur le papier, MG Motor frappe une nouvelle fois un grand coup en s'attaquant aux hybrides simples en Europe. Si on en veut plus, il faudra passer au nouveau MG EHS présenté en juillet. Hybride rechargeable avec 103 km en tout électrique, le grand SUV (4,67 m) devrait débuter vers les 37 000 €. En plus, MG en France c'est environ 160 points de vente...de quoi en avoir un pas loin de chez vous et aller voir leurs produits.

Pour résumer MG Motor présente le nouveau SUV compact MG ZS Hybrid+. Comme son nom l'indique, il dispose de la motorisation hybrid+ que l'on a vu sur la MG3. Moteur essence Atkinson avec un moteur électrique et un générateur. La consommation annoncée est de 5 litres aux 100 km ! Et le prix, comme toujours chez MG Motor, est très très alléchant. Un produit à aller voir on pense.

Thibaut Emme

Rédacteur

