Marché français, un recul qui se confirme en juillet

Du mieux pour PSA canal historique, Renault en baisse

Citroën et Peugeot en hausse permettent à Stellantis d’afficher une léger plus sur le mois et au cumul annuel. Jeep Reste le maillon du groupe dans l’hexagone, alors que la baisse de Fiat n’augure rien de bons dans les mois à venir pour la firme turinoise. Enfin on note l’immatriculation des 19 premières Lancia.

Pour Renault c’est un mois sans, avec un recul de près de 15% des immatriculations. Une baisse que Dacia ne compense pas, malgré un retour aux affaires alors qu’Alpine semble arriver au terme de sa belle performance.

Porsche double ses immatriculations

Volkswagen est dans le même cas de figure que Renault. Un baisse sensible de la maison mère que les bons résultats de Skoda et Seat ne compensent pas. Cette dernière marque dans une guerre fratricide avec Cupra, reprends du terrain perdu. On notera la performance de Porsche qui double ses immatriculations.

Toyota bientôt sur le podium?

BMW et Toyota continuent à afficher une insolente progression. La marque allemande est pénalisée par Mini qui continue à reculer, Toyota n’a pas besoin de Lexus pour dépasser les 10000 immatriculations mensuelles. Alors que Nissan affiche un sursaut sur le mois, Suzuki connait un accident de parcours, tout comme Mercedes. Pour Ford les temps sont difficiles, et le mois dernier a été particulièrement mauvais. Les ventes journalières sont divisés par 2!

Mitsubishi refait surface pendant que Jaguar continue à plonger. Hyundai et Kia affichent un bilan médiocre, mais peuvent se consoler avec leurs places dans le Top 10.

Toujours plus d'hybrides

Côté motorisation, Diesel et GPL conservent leurs fidèles. Le marché de l’électrique recule, tout comme celui des thermiques à essence, au bénéfice, on l’a compris des hybrides. Elles frôlent désormais les 40% du marché.

Top 10 marques. Volume juillet 2024

Renault : 17 400 Peugeot : 16 857 Dacia: 12 406 Toyota: 10 897 Volkswagen: 9 031 Citroën 8 742 BMW: 4 937 Kia: 4311 Audi: 3 865 Hyundai: 3 813

Marché des véhicules particuliers par groupe, juillet 2024

Voitures Particulières (VP) dont juillet 2024 variation en % Pénétration STELLANTIS 34 235 +2,6 27,2% ABARTH 90 ++ ALFA ROMEO 206 +12,0 0,2% CITROEN 8 742 +4,0 6,9% DS 1 318 -22,9 1,0% FIAT 2 833 -12,1 2,2% JEEP 1 022 +79,6 0,8% MASERATI 10 -44,4 OPEL 3 138 -3,5 2,5% PEUGEOT 16 857 +5,4 13,4% GROUPE RENAULT 29 910 -7,9 23,7% ALPINE 103 -66,2 DACIA 12 407 +6,1 9,8% RENAULT 17 400 -15,0 13,8% GROUPE TOYOTA 11 477 +29,3 9,1% LEXUS 580 +12,8 0,5% TOYOTA 10 897 +30,3 8,6% AUTRES 50 415 -7,0 40,0% TOTAL 126 037 -2,3 100,0%

Top 10 modèles - Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2024

Si en cumulé depuis le début de 2024 la Peugeot 208 reste en tête des immatriculations de VP, ce n'est pas le cas sur juillet seul où c'est la Daica Sandero qui est en tête (voir plus loin).

Peugeot 208 II Renault Clio V Dacia Sandero 3 Citroën C3 III Peugeot 2008 II Renault Captur II Peugeot 308 III Toyota Yaris Toyota Yaris Cross Dacia Duster 2

Top 50 des immatriculations VP de janvier à juillet 2024

% 1 PEUGEOT 208 II 56 169 5,4% 2 RENAULT CLIO V 53 548 5,1% 3 DACIA SANDERO 3 47 870 4,6% 4 CITROEN C3 III 34 801 3,3% 5 PEUGEOT 2008 II 32 614 3,1% 6 RENAULT CAPTUR II 30 296 2,9% 7 PEUGEOT 308 III 23 929 2,3% 8 TOYOTA YARIS 20 467 2,0% 9 TOYOTA YARIS CRO 18 975 1,8% 10 DACIA DUSTER 2 17 472 1,7% 11 RENAULT AUSTRAL 16 829 1,6% 12 RENAULT TWINGOIII 15 229 1,5% 13 FIAT 500 14 822 1,4% 14 OPEL CORSA 14 773 1,4% 15 DACIA JOGGER 14 446 1,4% 16 FORD PUMA 13 488 1,3% 17 RENAULT ARKANA 13 191 1,3% 18 CITROEN C3 AIRCR. 13 123 1,3% 19 RENAULT MEGANE-E 12 775 1,2% 20 TESLA MODEL Y 12 723 1,2% 21 VOLKSWAGEN POLO VI 12 300 1,2% 22 VOLKSWAGEN T-ROC 11 193 1,1% 23 PEUGEOT 3008 II 10 671 1,0% 24 VOLKSWAGEN GOLF VIII 10 126 1,0% 25 KIA SPORTAGE5 9 505 0,9% 26 B.M.W. X1 9 471 0,9% 27 CITROEN C5 AIRCR. 9 462 0,9% 28 HYUNDAI TUCSONIII 9 274 0,9% 29 TOYOTA C-HR II 9 225 0,9% 30 NISSAN QASHQAI 3 9 172 0,9% 31 TOYOTA AYGO X 8 709 0,8% 32 VOLKSWAGEN T-CROSS 8 696 0,8% 33 TESLA MODEL 3 8 456 0,8% 34 TOYOTA COROLLA 8 211 0,8% 35 PEUGEOT 3008 III 7 975 0,8% 36 PEUGEOT 5008 II 7 949 0,8% 37 CITROEN C4 III 7 439 0,7% 38 NISSAN JUKE II 7 345 0,7% 39 HYUNDAI KONA II 7 056 0,7% 40 RENAULT ESPACE VI 6 909 0,7% 41 SEAT IBIZA V 6 713 0,6% 42 FORD KUGA 6 619 0,6% 43 SUZUKI SWIFT 6 477 0,6% 44 MERCEDES GLA II 6 145 0,6% 45 B.M.W. SERIE 1 6 040 0,6% 46 CUPRA FORMENTOR 5 937 0,6% 47 M.G. MG4 5 764 0,6% 48 OPEL MOKKA 5 621 0,5% 49 SKODA FABIA IV 5 560 0,5% 50 B.M.W. IX1 5 439 0,5%

Top 12 des immatriculations de VP sur juillet uniquement