Le Ferrari Corse Clienti en piste au Paul Ricard

Une nouveauté de taille

La nouveauté cette année, c’est évidemment la 499 M (pour Modificata), qui inaugure le programme « Sport Prototipi Clienti » aux côtés des classiques F1 Clienti et XX, en place depuis de nombreuses années. Nous avons détaillé ici cette nouveauté du programme clients du cheval cabré.

La 499M est la version « track day » de la 499P victorieuse au Mans en 2023 et 2024, donc débarrassée des contraintes règlementaires (et de la Bop – balance of performance) imposées par le WEC. Une bonne demi-douzaine de ces coûteux prototypes d’exception étaient en piste. La « Full carbon » avait un rythme assez impressionnant. Des indiscrétions faisaient état de la présence d’un vainqueur du Mans à son volant.

Ah ce son !

Les autres programmes sont bien connus. Le F1 Clienti, inauguré en 2003, réunissait en piste plusieurs monoplaces de l’ère V8, dont la F2012 de…2012 (ah cette génération bec de canard…), la F60 de 2009 et la F2008 de 2008, la dernière championne du monde en date du cheval cabré (et oui, 16 ans…) mais aussi une SF70H de 2017, hybride donc, avec sa dérive arrière aileron de requin. Pardon pour la SF70, mais le bruit des V8 de ses sœurs était autrement plus envoûtant.

Du côté XX, les valeurs sûres étaient là, avec la pionnière, la XX basée sur l’Enzo de 2005 (ah le V12 !), la 599 XX de 2011 et la FXX K de 2014, basée su la La Ferrari avec un V12 à hybridation et KERS, chacune ayant eu droit à son « Evo » optimisée. Pas de SF90 XX encore, mais cette dernière, rappelons-le, est une XX homologuée aussi pour la route, alors que les XX, 599XX et FXX K sont uniquement en utilisation piste. Du côté des livrées, la FXX K nous a régalés, mention spéciale aux livrées « Italie » et « France », avec les drapeaux tricolores sur les ailerons arrière.