L'Alfa Romeo 33 Stradale dévoile ses "vocalises"

L'Alfa Romeo 33 Stradale a été présentée le 30 août de l'année dernière lors d'un événement festif au Musée historique Alfa Romeo d'Arese. C’était l’occasion pour le Biscione de rendre hommage à la fabuleuse 33 Stradale des années 60, mais aussi de revenir dans l’univers des voitures de sport, après la 8C et la 4C des années 2010.

Le thermique, la noblesse de la supercar

Ainsi, si jusqu'à présent la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale était mue par un moteur électrique pour les showrooms et présentations statiques, le constructeur Alfa Romeo a publié pour la première fois une vidéo qui montre le son de son moteur le plus plébiscité, le thermique évidemment, puisque seulement 2 des 33 exemplaires vendus ont été pris en électrique. On se demande bien pourquoi)

La 33 Stradale est dessinée par le Centro Stile Alfa Romeo et réalisée dans les ateliers de la Carrozzeria Touring Superleggera par le département de personnalisation Bottega d'Alfa Romeo. Reposant sur un châssis monocoque en fibre de carbone et en aluminium, la 33 est mue par le V6 thermique biturbo , dérivé du Nettuno de sa cousine Maserati MC20, capable de développer plus de 620 chevaux. Le moteur biturbo est couplé à une transmission à double embrayage à huit rapports, qui envoie la puissance aux roues arrière via un différentiel électronique à glissement limité. Cela permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de…333 km/h.

La sonorité de l'Alfa Romeo 33 Stradale et les premiers roulages dynamiques

Une période au cours de laquelle les ingénieurs de Biscione ont travaillé sur un plan de développement dynamique serré qui apporte désormais un petit détail, particulièrement apprécié des passionnés étant donné la reconnaissabilité proverbiale du son d'une véritable Alfa Romeo.

S’inspirant toujours du patrimoine et de l’italianité, la vidéo qui illustre le son de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale, « from piano to allegro », exploite un parallèle avec les mélodies élégantes, harmonieuses et sophistiquées proposées par la musique classique. En attendant, la 33 poursuit sa tournée, puisqu’elle a été vue au Concorso d'Eleganza de Villa d'Este , où elle a remporté le titre de « Design Concept Award », et au récent Goodwood Festival of Speed ​​​​où elle a fait ses débuts, pour la première fois en dynamique.