Honda Odyssey restylé : on ne change rien ou presque

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Ayant subi le même sort en Europe que les dinosaures, les monospaces ont encore la côte outre-Atlantique, en témoigne le succès commercial de véhicules comme le Chrysler Pacifica ou encore le Honda Odyssey, inconnu au bataillon chez nous, mais qui s’est écoulé tout de même à plus de 74.000 exemplaires en 2023. Fabriqué en Alabama, il est exporté dans toute l’Amérique, la Corée du Sud et le Moyen-Orient.

Un design sage

Nous sommes évidemment bien loins d'une Civic Type-R ou d'une NSX, encoe que le design Honda a eu tendance à s'assagir ces dernières années. Le Honda Odyssey a été lancé pour la première fois en 1994, et nous en sommes déjà à la 5ème génération, inaugurée en 2018 et qui a déjà eu un premier restylage en 2021. Le restylage 2024 ressemble à s’y méprendre au jeu des différences avec des modifications très subtiles, voire imperceptibles : le pare-chocs avant et la calandre sont un peu plus agressifs et les entourages de feux antibrouillard noirs sont plus grands. A l’arrière, les boucliers sont un peu plus acérés également avec les mêmes réflecteurs verticaux que l'Acura NSX et c’est à peu près tout.

Tous les modèles disposent désormais d'un groupe d'instruments numériques de 7 pouces et d'un écran tactile agrandi de 9 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Honda a ajouté des supports de chargement USB-C supplémentaires, un chargeur de téléphone sans fil et amélioré le système de divertissement arrière disponible. Il comprend désormais un écran plus grand de 12,8 pouces et la prise HDMI a été déplacée.

Un bon V6 atmo des familles !

Alors que l'Odyssey 2024 était proposée dans les versions EX, EX-L, Sport et Touring, la gamme 2025 comprend les versions de base EX-L, Sport-L, Touring et la nouvelle finition Elite. Histoire d'augmenter un peu la grille tarifaire.

Les améliorations apportées par le Sport-L par rapport à l'EX-L incluent un design plus sportif avec des éléments sombres sur l'extérieur, tandis que des coutures contrastées rouges et un revêtement noir habillent l'intérieur. Le Touring bénéficie d'un système de navigation, d'un système de visualisation pour enfants CabinWatch, du système de divertissement arrière et de capteurs de stationnement avant et arrière. Ceux qui craquent pour le Elite Odyssey profiteront de sièges en cuir perforé bicolore, d'un volant chauffant, d'un système audio haut de gamme et d'essuie-glaces à détection de pluie.

Contrairement à d’autres SUV, pas de downsizing ici. Pour trimballer toute a famille (jusqu'à 8 places), tous les modèles sont propulsés par un V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et couplé à une transmission automatique à 10 rapports. Nous sommes bien loin de l’Europe !