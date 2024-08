Honda Integra Limited Edition

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Disparu en 2006, le blason Integra a été relancé par Honda en 2022. L’accueil a été plutôt frais, la nouvelle génération étant une berline pas vraiment dans l’héritage du coupé Integra d’antant. Le nom Integra est également utilisé en Chine, sauf qu'il y correspond à la dernière génération de la Civic, avec quelques modifications esthétiques. La berline connaît une certaine réussite en Chine, en témoignent les presque 120.000 ventes de 2023. p

Une livrée fantaisie inspirée des voitures de course.

L’aspect caractéristique de l'extérieur réside dans l'ajout d'autocollants rouges et noirs « Édition limitée » sur les portes, les rayures rouges sur les portes, le capot et le toit, ainsi que les coques de rétroviseurs assorties provenant probablement de la Civic Type R. Une déco qui égayera un peu cette Integra assez sage, mais qui donne l’impression d’avoir été faite avec un éditeur de livrée de jeu vidéo.

À l’intérieur, l’Integra poursuit le thème rouge et noir avec des inserts assortis sur le tableau de bord et les portes, dont le rendu est assez réussi. L'équipement standard comprend le système audio Bose à 12 haut-parleurs. Les propriétaires seront également chouchoutés avec des accessoires de marque Integra, notamment une valise, un sac à dos élégant et une bouteille d'eau. Bon, on imagine qu’un kit aéro ou un boost de performance aurait été plus judicieux pour une voiture qui se donne des airs de compétition…

La voiture est disponible avec deux options de groupe motopropulseur disponibles : un VTEC turbo de 1,5 litre développant 182 CV, ou l'hybride auto-rechargeable e:HEV de 2,0 litres, plus efficace . Dans les deux cas, la puissance est transmise aux roues avant via une boîte de vitesses CVT, le modèle purement thermique uniquement offrant l'option d'une transmission manuelle à six vitesses.