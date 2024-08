Fin de production pour les Ferrari SF90 Stradale et 812 GTS

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Au cours du premier semestre 2024, Ferrari a livré 7 044 voitures dans le monde, enregistrant une augmentation de 1 % par rapport à l'année dernière. On sait que le cheval cabré maîtrise la hausse de sa production pour garder un certain effet de rareté et d’exclusivité.

Le V12 pur et la modernité PHEV

La gamme Ferrari a rarement connu des moments dans son histoire où elle a présenté une offre aussi diversifiée au public, sans compter les modèles spéciaux Icona et le programme de personnalisation. Bien qu'il n'y ait pas de nouveaux lancements ces mois-ci, Ferrari fait ses adieux à deux modèles, la SF90 Stradale et de la 812 GTS, l'arrêt de la production étant spécifié dans un document illustrant les résultats des ventes du premier semestre 2024.

La fin de la production du SF90 ne concerne que la version standard, les livraisons de la variante radicale XX ayant commencé au deuxième trimestre de l'année. La SF90, supercar futuriste et surtout premier modèle PHEV de la marque, sera remplacée bientôt par un modèle dont les prototypes roulent activement depuis fin 2023 déjà. La 812 Competizione, fabuleuse GT « dans la pure tradition », propulsion avec un V12 atmosphérique placé à l’avant, a déjà été remplacée par la 12Cilindri cette année. La GTS est la version "targa".

Les livraisons des Ferrari Roma et 812 Competizione ont diminué au deuxième trimestre 2024, les rapprochant dangereusement de la fin de leur cycle de vie. Bien que les détails sur le remplacement de la Roma restent un mystère, la Roma Spider restera probablement en production plus longtemps, étant sur le marché depuis moins de deux ans.

Une gamme large

L'avenir semble prometteur, ou du moins il n'y a aucun signe majeur d'affaiblissement de la marque, avec suffisamment de commandes pour maintenir l'entreprise dans l'emploi jusqu'à 2026. La croissance, est tirée par la forte demande pour les nouveaux modèles 12Cilindri.

Contrairement à Lamborghini, où l'Urus domine les ventes, Ferrari a décidé de ne pas se concentrer sur les SUV. La production du Purosangue sera en effet limitée à 20 pour cent de la production annuelle totale. Compte tenu également d'une riche gamme de modèles thermiques et hybrides rechargeables, Ferrari peut compter sur un modèle entièrement électrique qui arrivera d'ici fin 2025. Le prototype aurait récemment été repéré avec une carrosserie modifiée qui rappelle celle de la Maserati Levante avec de faux quadruples. Échappements, mais il y a des spéculations selon lesquelles la version finale sera différente.