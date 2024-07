General Motors : amende de 146 M $ pour émissions excessives

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Historiquement, des cas similaires ont entraîné des amendes et l'intervention du Département de la Justice US, comme cela a été le cas avec Hyundai, Kia et Volkswagen.

Les véhicules émettent plus de 10 % de dioxyde de carbone que ce qui avait été initialement déclaré et consomment au moins 10 % de carburant en plus que ce qui était indiqué sur les fenêtres des voitures.

Pour résumer

General Motors devra payer une amende de près de 146 millions de dollars et prendre d'autres mesures pour résoudre le problème des émissions excessives de près de 6 millions de véhicules circulant sur les routes des Etats-Unis, a annoncé l'Agence de protection de l'environnement et le ministère des Transports US.



Cette mesure marque une étape importante pour garantir le respect de la règle climatique la plus importante du président Joe Biden : les limites d'émissions de dioxyde de carbone pour les voitures. Elle intervient après qu'une enquête de l'EPA a révélé que ces véhicules émettaient en moyenne plus de 10 % de CO2 de plus que ce que les rapports de conformité initiaux du constructeur automobile affirmaient.

Malgré les efforts pour remédier aux émissions excessives, des critiques soutiennent que GM aurait dû être au courant de l'écart de pollution et soulignent la nécessité de règles strictes en la matière.