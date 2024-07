WRC : Rovanperä emmène un doublé Toyota en Lettonie

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Rovanperä gagne avec 39 secondes d'avance sur Ogier qui lui-même a 25 secondes sur Ott Tänak. Encore un bel accessit pour Adrien Fourmaux sur Ford. Il devance Elfyn Evans qui n'a pas le rythme d'un champion du monde. Le 4e pilote Toyota, Katsuta termine juste derrière Evans, à la 6e place.

Les pilotes Hyundai n'ont pas été dans le coup avec Neuville et Lappi qui terminent 8 et 9e. Munster clôt le top 10 avec son Puma. Tänak gagne la dernière spéciale et les 5 points de bonus, devant Ogier, Neuville, Katsuta et Evans.

Rovanperä / Halttunen Ogier / Landais Tänak / Järveoja Fourmaux / Coris Evans / Martin Katsuta / Johnston Sesks / Francis Neuville / Wydaeghe Lappi / Ferm Munster / Louka

Classement pilotes 2024

Encore une fois, Thierry Neuville limite la casse malgré un résultat médiocre au final. 9 points. Il réussit à décrocher 3 points le samedi, puis 3 points sur le "super sunday" et 3 points de bonus en Power Stage. Evans ne marque que 11 points. Cela permet à Tänak qui a marqué 22 points de le passer au général et prendre la 2de place.

Ogier marque 25 points, contre 23 à Rovanperä. Fourmaux, malgré une 4e place au général, ne marque que 10 points. Sesks qui termine 7e (4e pour Fourmaux), marque finalement plus de points sur le Français avec 13 points. Ce système est décidément du n'importe quoi. Sesks a vu le podium lui échapper dans la dernière spéciale. Cela explique pourquoi il a fait le plein de points, malgré une place finale derrière Fourmaux.

Il reste encore 5 rallyes et tout peut arriver. Surtout, Neuville va continuer d'ouvrir la route et tenter de "jouer l'épicier" avec ce comptage de points qui lui est finalement favorable.