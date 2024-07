Même la monarchie britannique passe aux biocarburants !

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Difficile de faire bouger ce gros paquebot qu'est la monarchie britannique. Le décorum oblige à une certaine pompe qui ne va pas forcément de pair avec l'écologie et la décroissance. Pour autant, le palais de Buckingham, dans communiqué mercredi 24 juillet, a annoncé vouloir réduire son empreinte carbone. Plusieurs projets seront lancés, dont, le verdissement des automobiles.

Charles III lorsqu'il était encore Prince de Galles, a fait convertir au biocarburant son Aston Martin DB6 de 1970. Ce biocarburant est issu d'excédent de vin blanc anglais distillé, ainsi que de lactosérum issu de la fabrication de fromage. Bref, c'est de l'éthanol bête et méchant. Pour aller plus loin, ce sont les Bentley royales qui seront converties au carburant écolo dès 2025. La royauté passera même à l'électrique au fur et à mesure du renouvellement de la flotte.

Le roi veut même que les hélicoptères royaux passent au "SAF" (sustainable aviation fuel ou carburant d'aviation durable) dès que possible. En théorie, il n'y a pas de soucis techniques pour cela, juste à avoir assez de production, et assez de sous pour se payer ses carburants plus onéreux que les carburants fossiles. Le château de Windsor, emblème d'une monarchie encroûtée, a même vu des panneaux photovoltaïques être installés sur le toit. Révolution ! Imaginez l'apoplexie des Architectes des Bâtiments de France (ABF) si la République décidait d'installer des panneaux sur les toits du château de Versailles, ou des éoliennes dans le parc ! Déjà que pour un particulier il faut leur accord quand on est dans le périmètre d'un monument historique...

Notre avis, par leblogauto.com

La couronne britannique investit dans des projets écolos comme des champs éoliens, ou autres. Et le passage aux biocarburants est une bonne initiative. Mais, entre nous, s'ils n'utilisaient pas d'hélicoptères, ce serait encore plus écologique non ?

Allez votre altesse, en Citroën AMI ! Là, ce serait une révolution verte.