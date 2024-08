Le camping-car sans se ruiner ? C’est possible !

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Le camping car, une invention française

Le camping-car n’est pas si récent que cela. Très rapidement après l’invention de l’automobile, certaines personnes ont eu l’idée de créer des roulottes automobiles. Les premiers essais ressemblaient plus à des caravanes avec une remorque habitable tractée par une voiture. C’est en France, pays inventeur de l’automobile qu’est né aussi le camping-car en 1902. Jules Sécrestat demande à un carrossier de lui créer sa « Bourlinguette ». Sept mètres de long, un accastillage de luxe digne des plus belles maisons avec de l’acajou, de la vaisselle fine, ou autres.

Le véhicule ressemble à une voiture de train pour la route et il file à un peu plus de 15 km/h sur de grandes roues cerclées de fer. Ces véhicules vont connaître un essor plutôt lent et les gens leur préfèrent les caravanes, plus polyvalentes et moins onéreuses. Après la Seconde Guerre Mondiale, le camping populaire bat son plein avec les inconditionnels de la tente, et ceux qui ne jurent que par la caravane et son confort. Vus comme encombrant, peu pratiques et au confort superflu, les camping-cars se développent surtout Outre-Atlantique. Il faut attendre le déclin de la mode des caravanes pour voir les « autocaravanes » s’imposer à partir des années 80.

Cet essor sera accéléré par des prix en baisse grâce à une industrialisation des transformations, mais aussi par des nouvelles façons de consommer ces véhicules comme la location ou l’achat de véhicules d’occasion. La France, longtemps à la traîne dans les camping-cars, préférant les caravanes, s’est rattrapée avec de belles sociétés comme Trigano (Chausson, Caravelair, Challenger, etc.), Rapido (Rapidhome, Itinéo, etc.) ou le groupe Pilote qui a plusieurs marques comme Moovéo, LeVoyageur ou Bavaria. Avec un parc roulant de plus de 500 000 unités, il est désormais possible de trouver un camping car Bavaria en occasion.

L’occasion permet un accès facilité au monde du caravaning

C’est en effet l’un des meilleurs moyens d’accéder à la possession d’un camping car sans trop dépenser que de passer par l’occasion. Surtout qu’un camping-car va pouvoir rouler des centaines de milliers de kilomètres sans souci. Et avec le temps, ses qualités restent les mêmes au niveau de l’équipement, de l’isolation, des couchages. On peut même mettre à jour les équipements si on veut par exemple passer au tout électrique niveau cuisson, ou refaire les lits pour des modèles plus confortables.

Alors concrètement comment passer au camping car sans trop dépenser ? La première solution est donc de prendre un véhicule d’occasion. La décote va être assez rapide sur les premiers kilomètres, les premières années, avant de se stabiliser et de rester forte sur le long terme. Cela peut être vu comme un bon investissement avec une valeur résiduelle suffisante pour envisager une revente. L’inconvénient de l’occasion, c’est que l’on ne choisit pas totalement ses options intérieures par exemple. Mais, le véhicule est disponible immédiatement et on peut partir rapidement avec.

Dans l’occasion, on trouve des camping cars très abordables mais aussi des véhicules très haut de gamme. Si votre choix est arrêté sur un « intégral » (l’autre nom des camping cars), il va aussi falloir faire la liste de vos exigences, des points rigoureusement obligatoires et de ceux qui sont optionnels. Cela permet d’élargir son panel de possibilités pour trouver chaussure à son pied.

La location pour essayer plusieurs modèles et se décider pour l’achat

L’autre moyen d’accéder au camping car, et qui peut être une bonne entrée dans ce monde, c’est la location. Deux possibilités s’offrent à vous, passer par un pro de la location, ou de particulier à particulier. Le premier mode a le mérite de vous permettre d’accéder à différents modèles. C’est intéressant si vous voulez acheter un camping car mais n’êtes pas certain du modèle et des équipements. Vous louez un modèle et vous voyez s’il convient à vos besoins et vos envies.

La location entre particuliers a l’intérêt d’être souvent moins chère. En revanche, pas de choix possible, ou limité et attention à bien border le tout, surtout en matière d’assurance. Un accrochage sur un camping car peut très vite chiffrer. Certains pour leurs vacances ou des week-ends vont louer un camping car sur leur lieu de vacances. Le trajet est fait avec la voiture de la famille (ou en train) et ce n’est qu’une fois sur place que l’on profite de la joie du camping car. Une façon là encore de vivre la vanlife et la vie de « camper » à moindre coût.

Longtemps considérés comme des pestiférés par les villes balnéaires ou touristiques, les camping-cars sont désormais accueillis avec les honneurs et des emplacements dignes de ce nom. Le gros intérêt de ce mode de camping, c’est de pouvoir bouger comme bon vous semble, sans avoir à tout replier dans le coffre de la voiture par exemple. Une liberté qui se monnaie de moins en moins cher. Ceux qui optent pour le camping car ont tendance à partir plus souvent en weekend et en congés. Un changement de vie.