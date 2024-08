Honda commémore les 60 ans de ses débuts en Formule 1

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Le site Web comprend des séquences vidéo rares, telles que des images du Grand Prix du Mexique de 1965 numérisées à partir d'un film, ainsi que des vidéos et des rapports d'événements du Goodwood Festival of Speed ​​2024 .Honda expose également la RA271, la première machine Honda F1 qui a fait ses débuts en 1964, au Honda Welcome Plaza Aoyama situé à Tokyo, au Japon. Une démonstration en réel est également attendue pour la Monterey Car Week 2024, qui se tient aux États-Unis.

Le pari fou de 1964

En août 1964, un an seulement après le lancement de son premier produit automobile, Honda fait ses débuts en F1 lors du Grand Prix d'Allemagne, avec le pari audacieux de produire le moteur et le châssis.

Soichiro Honda considère que la Formule 1 permettra de promouvoir son offensive sur le marché de l'automobile. Dans un premier temps, Honda souhaite se lancer en tant que motoriste, et des contacts sont noués avec certaines écuries dont Lotus. Le projet Lotus-Honda apparaît comme très avancé lorsque Colin Chapman rompt soudainement les négociations début 1964. Honda prend alors la décision de concevoir son propre châssis.

Propulsée par un moteur V12 de 1 500 cm3 développant 220 chevaux, le plus puissant de tous les moteurs de Grand Prix à l'époque, la RA271 participe à trois courses de Grand Prix en 1964, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie. C’est ensuite en 1965 que Richie Ginther offre la première victoire de Honda au Grand Prix du Mexique en 1965. Même si le châssis n’était pas à la hauteur, la puissance de la cavalerie permit de faire la différence. Mais après trois nouvelles saisons décevantes et des échecs techniques, Honda se retire après la saison 1968 afin de se concentrer sur le développement de véhicules de production.

Une succes story sur plusieurs décennies

Après une interruption de 15 ans, Honda reprend ses activités en F1 en 1983, dans la foulée de succès obtenus en F2 avec la petite écurie Spirit, puis les choses sérieuses commencent en 1984 lors du partenariat avec Williams. Honda devient la nouvelle référence moteur, en puissance comme en consommation, avec à la clé le championnat des constructeurs en 1986, puis les titres des pilotes et des constructeurs en 1987. En 1988, Honda se lie à McLaren, tout en profitant du duo magique Prost/Senna pendant deux saisons Jusqu’au retrait, acté fin 1992, 69 courses sont gagnées avec McLaren, ainsi que le doublé pilote/constructeur en 1988, 1989, 1990 et 1991. Honda développe un V10 puis un V12 qui dominent au tournant des années 80/90, avant d’être supplantés à partir de la mi-91 par le binome Williams-Renault.

Après huit ans d’absence, Honda revient en 2000 comme motoriste, s’associant principalement à BAR (British American Racing) puis Jordan. Grâce là encore à un excellent moteur, BAR termine la saison 2004 à la deuxième place du classement des constructeurs. En 2006, l'équipe a commencé à concourir sous le nom de Honda Racing F1 Team et a remporté une première victoire au Grand Prix de Hongrie, avec Jenson Button, avant de connaître deux saisons désastreuses en 2007 et 2008. Sur fond de crise économique mondiale, Honda se retire revend alors l’écurie à Brawn…qui devient champion du monde en 2009 avec un moteur Mercedes ! Le pire timing de l'histoire !

La 4ème époque débute en 2015, quand Honda rejoint la F1 hybride un an après le changement réglementaire. Après un partenariat catastrophique avec McLaren, dont le « gp2 engine » d’Alonso fut le symbole, Honda se lie à la Scuderia Toro Rosso en 2018 puis à Red Bull en 2019. En 2021, Max Verstappen remporte enfin le championnat des Pilotes…alors que Honda avait annoncé son retrait ! Ne voulant pas perdre le fruit de tant d’efforts qui commençaient enfin à payer, alors que Red Bull avait racheté le propriété intellectuelle des moteurs pour créer sa propre division RBPT, Honda a finalement revu sa copie, décidant de continuer pour 2022 la fourniture des moteurs et l’assistance technique à Red Bull Racing et à Visa Cash App RB F1 Team, ce qui a été ensuite prolongé jusqu’à fin 2025. Le nom Honda est revenu sur les monoplaces et associé à RBPT comme motorisation.

Au cours de la saison 2026, Honda reprendra sa participation pleine mais fournira des groupes motopropulseurs à l'équipe Aston Martin. Les rumeurs agitent la toile, puisque l'on annonce l'arrivée d'Adrian Newey chez les verts pour 2026...avec peut-être même Max Verstappen dans ses bagages !