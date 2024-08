Red Bull coupe l'herbe sous le pied d'Audi en F1

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Après l'annonce de Carlos Sainz chez Williams et de celle du nouveau "Team Principal" d'Alpine, Oliver Oakes, voilà que Red Bull annonce le départ de l'un des plus anciens cadres de l'écurie en la personne de Jonathan Wheatley. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est le directeur sportif de l'écurie Red Bull Racing depuis 2006. Après 18 saisons à Milton Keynes, il est donc sur le départ. Il terminera la saison puis observera une période de "jachère", ou de "jardinage" comme on dit. En gros, il sera dans un placard, payé à ne rien faire, et surtout loin de l'opérationnel pour ne pas emmener trop de secret avec lui.

Sa nouvelle destination ? Le projet Audi dont il deviendra officiellement le nouveau "Team Principal". Sauf que...si Red Bull l'a annoncé directement dans son communiqué remerciant Wheatley pour ses années au sein de l'écurie, Audi n'avait visiblement pas prévu de l'annoncer aussi tôt. Pris au dépourvu, le nouvel entrant de la F1 (avec Sauber) s'est borné pendant plusieurs heures à répondre "pas de commentaire".

Depuis, la F1 elle-même s'est emparée de la nouvelle et on voit donc mal Audi démentir. Wheatley va donc bien aller chez Audi. Après Binotto, c'est un deuxième nom ronflant pour l'écurie Audi, en remplacement de Seidl et Hoffman. Wheatley serait officiellement "CTO" (directeur technique) et Binotto "COO" (directeur des opérations).

Ce manque d'élégance de la part de Red Bull de couper l'herbe sous le pied d'un concurrent n'est pas une première. Ici, on a surtout une fuite des cerveaux. Newey a déjà annoncé qu'il quittait Red Bull sans que l'on ne sache pour quelle destination (certains le voient déjà chez Aston Martin...), voilà un autre pilier de l'écurie qui s'en va.

A trop vouloir protéger Christian Horner, la partie thaïlandaise de Red Bull risque de décimer son écurie avec des départs d'importance. L'écurie, consciente de cela communique d'ailleurs sur le fait qu'elle a suffisamment de personnel et de talents pour trouver des profils adéquats pour les faire grimper dans l'organigramme de l'écurie. Des annonces sont attendues dans les prochaines semaines du côté Red Bull.