Carlos Sainz pilotera pour Williams l'an prochain

En début d’année, Carlos Sainz s’est retrouvé en difficulté pour 2025 quand Ferrari a annoncé le recrutement choc de Lewis Hamilton. Depuis, Sainz n'a pas manqué de prétendants mais a pris son temps pour faire son choix, quitte à "bloquer" en partie le marché et à en agacer certains : L’espagnol a longtemps été pressenti chez Audi, qui avait clairement manifesté son intérêt pour lui, mais les atermoiements internes au sein des Anneaux et l’idée de partir de zéro avec un projet incertain ont dû le refroidir, tout comme peut-être l'idée d'y retrouver Mattia Binotto.

Ces dernières semaines, Alpine s’était invitée à la pêche au Sainz, sous l’impulsion de Flavio Briatore, avec un potentiel moteur Mercedes en 2026 pour l’appâter. Sainz était aux aguets également pour sauter éventuellement dans un baquet Mercedes voire Red Bull, mais les choses ne se sont pas goupillées ainsi…

Sainz va courir pour la vénérable écurie britannique sur les saisons 2025 et 2026, avec option de prolongation. L’espagnol a pu être séduit par le sérieux du projet conduit par James Vowles, et bien entendu par le partenariat avec Mercedes. Mais, comme cela s’est ébruité dans les couloirs du paddock, le contrat de Sainz contient sans doute une clause de sortie anticipée si les performances ne sont pas au rendez-vous et qu’une place dans un top team venait à se libérer. Car, il faut être clairvoyant, Williams pourra difficilement venir aux avant-postes rapidement, en dépit des belles déclarations officielles pleines d’optimisme. C’est quand même un gros pas en arrière dans la progression de carrière de Sainz, qui sait qu’il doit reculer pour mieux sauter, peut-être dès 2026.

"Je crois sincèrement que le noyau de chaque équipe à succès réside dans ses collaborateurs et dans sa culture. Williams est synonyme d'héritage et de course pure, les fondations du projet qui nous attend sont très solides et j'ai vraiment hâte d'en faire partie. à partir de l’année prochaine.

"Je suis convaincu que cette équipe a tous les bons ingrédients pour entrer à nouveau dans l'histoire et, à partir du 1er janvier, je ferai de mon mieux pour faire avancer Williams aux côtés de chaque membre de l'équipe. Je tiens à remercier James Vowles et l'ensemble du conseil d'administration de Williams pour leur confiance et leur détermination. Leur solide leadership et leurs convictions ont joué un rôle important dans ma prise de décision.

"Cependant, je suis pleinement convaincu que Williams est le bon endroit pour continuer mon voyage en F1 et je suis extrêmement fier de rejoindre une équipe aussi historique et couronnée de succès, où beaucoup de mes héros d'enfance ont piloté dans le passé et ont laissé leur marque sur notre Le but ultime de ramener Williams à sa place, en tête de la grille, est un défi que j'accepte avec enthousiasme et positivité.

"Je suis très heureux d'annoncer que je rejoindrai Williams Racing à partir de 2025. Ce n'est un secret pour personne que le marché des pilotes de cette année a été exceptionnellement complexe pour diverses raisons et qu'il m'a fallu un certain temps pour annoncer ma décision.

Pour Williams, il s’agit en tous cas d’un très joli coup. Sainz sera le partenaire d'Alex Albon, Williams disposant ainsi l’an prochain d’un duo très solide. Sainz a pris de l’épaisseur depuis 2022, avec des victoires solides, notamment celle magistrale de Singapour l’an passé, une certaine intelligence de course, sans être écrasé en vitesse pure par Charles Leclerc, à qui il a plus que tenu la dragée haute.

James Vowles a déclaré :

« Carlos rejoignant Williams est une forte déclaration d'intention de la part des deux parties. Carlos a démontré à maintes reprises qu'il est l'un des pilotes les plus talentueux de la grille, avec un pedigree de victoire en course, et cela souligne la trajectoire ascendante que nous sommes. Carlos apporte non seulement de l'expérience et des performances, mais aussi une volonté féroce d'extraire chaque milliseconde de l'équipe et de la voiture, l'adéquation est parfaite.

"Avec Alex et Carlos, nous aurons l'un des équipages de pilotes les plus formidables de la grille et avec une grande expérience pour nous guider dans la nouvelle réglementation en 2026. Leur confiance dans la mission de cette organisation démontre l'ampleur du travail en cours derrière l'équipe. scènes. Les gens ne devraient avoir aucun doute sur notre ambition et notre élan alors que nous poursuivons notre voyage vers la compétitivité – nous sommes là, nous sommes sérieux et avec le soutien de Dorilton, nous investissons dans ce qu’il faut pour revenir en tête de la grille. »