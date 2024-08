Et PAF ! La surprise Colapinto chez Williams

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

L'Argentine saute de joie ce soir ! En effet, pour la première fois depuis 23 ans et Gaston Mazzacane (chez Prost en 2001) il y aura un pilote Argentin en Formule 1. Pour Williams, c'est le deuxième Argentin après Carlos Reutemann, excusez du peu.

Franco Colapinto remplace Logan Sargeant avec effet immédiat à partir de ce weekend à Monza. Un saut dans le grand bain un peu "à l'arrache" qui montre l'exaspération de l'écurie envers le pilote américain. Déjà l'an dernier on le disait sur un siège éjectable, mais ses soutiens avaient réussi à lui faire conserver son baquet.

En revanche pour Colapinto ce ne sera pas de la tarte. Il n'a qu'une séance d'essais libres dans les bras (à Silverstone cette année). En F2 (chez MP Motorsport au côté de Denis Hauger), il a une victoire en course sprint, et deux secondes places en course principale. Il est 6e du championnat pour sa seconde saison de F2.

Comme il est de coutume en telle circonstance, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil :

"Nous voudrions remercier Logan pour tout ce qu'il a accompli durant ces deux saisons. Il restera un membre de la famille Williams, et nous l'aiderons à continuer sa carrière de pilote"

Du côté de James Vowles, Team Principal de l'écurie, on ne cache pas que le but est que Colapinto marque un maximum de points. Pression pression. L'écurie vient d'apporter de grosses évolution aux Pays-Bas et compte dessus pour tenter de rattraper Alpine et la 8e place au classement constructeurs. Quitte à prendre un risque, autant évaluer un pilote de sa propre filière plutôt que de servir de pouponnière pour une autre écurie. Cela se comprend.

Par contre pour Colapinto, il va falloir montrer tout son talent sur 9 courses. Car l'an prochain, il verra son baquet pris par Carlos Sainz et l'autre occupé par Alexander Albon qui donne satisfaction. A moins d'être un super crack, il risque de goûter à la F1 et de ne plus la voir par la suite avant longtemps.