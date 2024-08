F1 Zandvoort 2024 : ce n'est pas le Orange qui était attendu

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Depuis la qualification, il y a eu du mouvement. Hamilton a pris 3 places de pénalité pour avoir "gêné" Perez. Il partira 14e au lieu de 12e. Car Alexander Albon de son côté, qualifié devant Hamilton, a été disqualifié pour un fond plat non conforme (une différence de façon de mesurer entre la FIA et Williams, la boulette). Magnussen a eu sa batterie de changé et partira donc des stands. 19 voitures sur la grille.

Le temps est beau sans être très chaud. La gestion des pneumatiques sera, une nouvelle fois, la clé de ce GP, ainsi que le départ. Il est quasiment impossible de doubler à Zandvoort si on n'a pas une grande différence de vitesse. Seule possibilité très envisageable : une erreur du pilote de devant avec les rafales de vent. Ou attendre un changement de pneus. Il devrait y en avoir deux dans cette course, à moins que certains en fond de grille tente un seul arrêt en partant en pneus durs.

Lando Norris va avoir la pression de Verstappen au départ. Mais pourrait compter sur son coéquipier Piastri pour faire perdre du temps au Batave. Bon, il n'y a que Magnussen qui part en durs. Une grande majorité part en mediums, sauf Tsunoda 11e, Hamilton 14e et Bottas 16e.

Départ - 72 tours

Enorme départ de Verstappen qui vire en tête devant Norris. Russell prend aussi l'avantage sur Piastri. Gasly a réussi un énorme départ aussi en passant les deux Aston Martin, il est 7e. Sainz a même passé Stroll. Verstappen s'est mis à l'abri du DRS en moins de 2 tours. Le rythme est impressionnant et on se demande si Red Bull n'a pas sacrifié la qualification pour la course.

Pour Norris désormais se pose la question de comment reprendre la tête de la course. En rythme pur, il semble que cela ne passe pas. Il va falloir regarder la dégradation des gommes et compter peut-être sur un train de mediums neufs en plus par rapport à Verstappen. Boulette de Magnussen au freinage, il passe par les graviers et repart. Chez Haas on a eu des soucis de freinage tout le weekend, encore là ? Bon, on s'installe dans un train-train classique à Zandvoort. Chacun a de temps à autre des rafales qui déstabilisent la voiture, mais personne ne peut en profiter.

Sainz prouve que l'on peut dépasser puisqu'il le fait sur Alonso au premier virage, par l'extérieur. Il va s'attaquer à Gasly désormais. Au tour suivant, le 11e, Sainz fait l'intérieur à Gasly. Le Français tente de résister mais doit abdiquer dans les virages suivants. Il ne faut pas se tromper de combat pour Pierre et ne pas gâcher sa course contre une Ferrari. Sainz est 7e, Gasly 8e.

13e tour, Albon rentre pour changer de gommes ! C'est très tôt dans la course. Il repart en dur pour un second relais très long. Hamilton rentre dans les points en passant Stroll. Et Verstappen commence à dire à la radio que sa voiture (en tête de la course) ne tourne pas au virage 10. Souci de dégradation de pneus ? En tout cas Norris revient et devrait bientôt rentrer dans la seconde de retard, et avoir le DRS.

Tour 15/72

Tsunoda et Hülkenberg aussi repassent par les stands. Mediums pour Tsunoda, durs pour Hülk. Hamilton a toujours ses pneus tendres du départ et garde un bon rythme. Intéressant. Norris a déjà fait la jonction avec Verstappen. Verstappen devrait rapidement passer aux stands et mettre les durs. Et au début du 18e tour, Norris dépasse Verstappen grâce au DRS et à un rythme plus élevé. Il va chercher désormais à creuser l'écart.

Chez McLaren on est confiant et on se sent très fort. En tout cas pour Norris. Piastri de son côté est sous la menace de Leclerc et hors zone DRS de Russell. Verstappen use des 199 Grands-Prix qu'il a déjà faits (c'est son 200e ce weekend), pour rester dans la zone DRS et se faire "tirer" par Norris. Hamilton a passé Alonso, et est derrière Gasly pour le gain de la 8e place. Verstappen a été sorti de la seconde et va perdre du temps.

Leclerc harcèle Piastri. Ici c'est la bataille pour le podium qui se joue. Hamilton tente l'intérieur sur Gasly mais ce dernier se défend et garde sa place. Attention aux pneus Lewis ! Leclerc passe par les stands à la fin du 25e tour. Il va tenter l'undercut sur Piastri et va devoir sortir un premier tour de folie. Il ressort derrière Alonso. Hamilton est aussi repassé par les stands. Russell couvre Leclerc un tour après. Leclerc a passé Alonso et passe Russell ! Chez Mercedes on a perdu aussi un peu de temps dans les stands.

Piastri n'a d'autre choix que de continuer et tenter d'effacer l'undercut. Verstappen aux stands ! Il repart en pneus durs juste devant Gasly. Chez McLaren on fait rentrer Norris un tour après pour couvrir Max. L'arrêt n'est pas terrible, mais cela suffira pour repartir devant Verstappen. Piastri est le nouveau leader. Il devance Perez et Sainz. Leclerc a passé Gasly qui va se faire passer par Russell. Mais, il n'est pas sur la même course.

Tour 30/72

Perez est aux stands. Mauvais arrêt en 4,4 secondes. Perez repart juste devant Stroll. C'est la valse des changements de pneus. Russell passe Gasly qui ne résiste pas plus que cela. 2,6 secondes pour Carlos Sainz. Bravo Ferrari. Cela lui permet de ressortir juste derrière Perez et d'espérer le DRS. Mais Perez passe Alonso qui ne s'est pas encore arrêté. Alonso rentre à la fin du 31e tour. Piastri, Gasly et Magnussen n'ont pas encore changé de pneus.

Chez McLaren on cherche peut-être à maintenir un maximum Piastri en piste et éliminer un arrêt ? Gasly aux stands. Il repart 12e devant Alonso, mais derrière Albon. Piastri aux stands ! Pneus durs, 2,4 secondes d'arrêt. Norris reprend la tête. Piastri repart 5e devant Perez. A la fin du 34e tour, tout le peloton est en pneus durs. Bon, Alpine a été sous investigation pour un "unsafe releaseé"....un mécano a laissé trainer sa main devant le pneu avant droit, sans doute pour régler d'un cran l'aileron. Pas de pénalité mais Gasly doit avoir un aileron dissymétrique...

On a passé la mi-course, on a Norris devant Verstappen et Leclerc. Russell est 4e devant Piastri, Perez, Sainz, Hamilton, Hülkenberg, Magnussen en 10e position. Stroll a pris 5 secondes pour une vitesse trop élevée dans les stands, freinage au panneau trop tard. Piastri passe Russell ! Le voilà 4e.

Mais ce dépassement de zinzin ! Enfin, ces dépassements...Magnussen emmenait un petit train et tout ce beau monde s'est dépassé dans la ligne droite. Magnussen a perdu 4 places, et Gasly a tire son épingle du jeu puisqu'il se retrouve 10e. Alonso passe Albon. Magnussen rentre aux stands un tour plus tard, il a attendu une voiture de sécurité qui n'est jamais venue. Piastri remonte sur Leclerc. Il pourrait dépasser le pilote Ferrari et forcer RedBull dans sa stratégie.

Tour 45/72

Norris compte près de 12 secondes d'avance sur Verstappen. Piastri est 7 secondes derrière, et surtout juste derrière Leclerc. Sainz a maille à partir avec Perez. Après 3 tentatives, Sainz passe enfin Perez qui défendait durement. 49e tour, Hamilton passe par les stands. C'est un "arrêt gratuit" car il avait 30 secondes d'avance sur la Haas de Hülkenberg. Il repart en tendres et va tenter le point du meilleur tour en course.

Chez Red Bull on a été tenté d'arrêter Perez pour contrer Hamilton. Mais l'écart n'est-il pas déjà trop faible pour tenter cela ? Ils renoncent. Piastri est toujours derrière Leclerc. Meilleur tour en course pour Hamilton. Et de loin. S'il y avait une voiture de sécurité maintenant, Hamilton et ses pneus tendres frais serait sans doute un grand gagnant.

Pour McLaren, le doublé s'éloigne à mesure que Piastri ne passe pas rapidement Leclerc. Russell rentre aux stands ? Etrange stratégie. Ou alors ils sentaient qu'ils allaient et faire passer par Sainz et tentent de se décaler ? Il repart en tendre, derrière Perez, mais devant Hamilton. Albon repasse aussi par les stands au 56e tour. Gasly semble accroché à sa 10e place, mais il revient sur Hülkenberg et pourrait le passer pour un point de plus.

Piastri est toujours derrière Leclerc. Il semble que l'on va se diriger vers la fin de la course sans trop de changements de pneus maintenant. Norris a 16 secondes d'avance.

Tour 60/72

Et Gasly passe par l'extérieur ! Il faut dire que ses pneus ont 20 tours de moins que ceux de Hülkenberg. Finalement on a eu pas mal de dépassements en piste. Hülkenberg pourrait perdre son point car Alonso revient sur lui. Le pari d'un seul arrêt était trop dur pour la Haas ? Voilà ! Alonso a passé Hülkenberg et prend le dernier point provisoire.

Hamilton enfonce le clou pour le meilleur tour en course. Il revient même sur Russell qui n'a pas un rythme "de fifou". Il reste quelques tours et on ne voit pas Hamilton attaquer Russell. Mais qui sait... Si les positions restent ainsi jusqu'à l'arrivée, McLaren reviendrait à 31 points de Red Bull.

Norris a désormais 20 secondes d'avance. Course très solide du pilote McLaren qui n'a pas paniqué quand Verstappen l'a passé au départ. Piastri a lâché l'affaire par rapport à Leclerc.

Arrivée

La cerise sur le gâteau pour Norris est le meilleur tour en course qu'il a repris à Hamilton ! Imaginez un peu, avec des pneus durs usés il a battu une voiture (certes avec plus de carburant) en pneus tendres neufs. Aujourd'hui Norris a fait une Verstappen. Prochain GP le weekend prochain à Monza.

Lando Norris Max Verstappen Charles Leclerc Oscar Piastri Carlos Sainz Sergio Perez George Russell Lewis Hamilton Pierre Gasly Fernando Alonso Nico Hulkenberg Daniel Ricciardo Lance Stroll Alexander Albon Esteban Ocon Logan Sargeant Yuki Tsunoda Kevin Magnussen Valtteri Bottas Guanyu Zhou

Classement pilotes 2024

Si Verstappen a toujours une très confortable avance de 70 points, il voit son avance se réduire et son rythme en course ne plus être énorme, voire comme ici ne plus être du tout. Il reste 9 courses et tout peut encore se jouer. On notera que Perez reste toujours 7e.

Pos. Pilotes Points 1 Max Verstappen 295 2 Lando Norris 225 3 Charles Leclerc 195 4 Oscar Piastri 179 5 Carlos Sainz Jr. 172 6 Lewis Hamilton 151 7 Sergio Pérez 139 8 George Russell 122 9 Fernando Alonso 50 10 Lance Stroll 24 11 Nico Hülkenberg 22 12 Yuki Tsunoda 22 13 Daniel Ricciardo 12 14 Pierre Gasly 8 15 Oliver Bearman 6 16 Kevin Magnussen 5 17 Esteban Ocon 5 18 Alexander Albon 4 19 Zhou Guanyu 0 20 Logan Sargeant 0 21 Valtteri Bottas 0

Classement constructeurs 2024

Justement avec les performances de Perez, Red Bull est sérieusement menacée par McLaren à seulement 28 points ! Ferrari se fait décramponner par McLaren pour la 2de place. Alpine ajoute deux points à son total et s'accroche à la 8e place. Sauf miracle, Haas, 14 points plus loin, est intouchable.