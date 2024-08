Essai Citroen C3 de 100 ch

Zapping Le Blogauto Essai de la Citroen C3

Un design inspiré du concept OLI

Lancer le diaporama

Essai Citroen c3 +22 N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de son design en commentaires.

La nouvelle Citroën C3 fait sensation dès le premier coup d'œil. Comparée à la version précédente, elle se distingue par un design résolument différent, inspiré du concept OLI. Exit les courbes douces et rondes, place à des lignes plus tranchées et un style affirmé qui lui donne une vraie personnalité.

La configuration biton, en particulier, apporte une touche de chic indéniable, renforçant l’image de modernité que Citroën souhaite véhiculer. L'adoption du nouveau logo, qui puise dans l'héritage de la marque tout en étant revisité de manière contemporaine, contribue à ce sentiment. Et malgré un positionnement prix qui pourrait évoquer le low-cost, le look de cette C3 est loin de trahir une quelconque économie sur le design.

Du confort et des technologies

Lancer le diaporama

Essai Citroen c3 +22 Un intérieur moins austères que certains citadines plus huppées.

À bord, Citroën joue la carte de l'audace avec une présentation intérieure qui sort des sentiers battus. Les détails de design sont partout, des contre-portes au volant en passant par les appuie-têtes, chaque élément semble avoir été pensé pour surprendre et séduire. L'ambiance est chaleureuse et accueillante, ce qui est renforcé par la présence de technologies modernes qui plairont particulièrement aux jeunes générations, comme un écran central hyperconnecté.

Le confort n'est pas en reste, grâce à des sièges "Advanced Comfort" qui font toute la différence, même s'il faudra opter pour une version au-delà de l'entrée de gamme pour en profiter. La banquette arrière offre un espace généreux et le coffre de 310 litres se montre bien pratique pour les courses du quotidien.

3 cylindres de 100 ch

Lancer le diaporama

Essai Citroen c3 +22 Derrière la roue se cache une suspension à butée hydraulique.

Sous le capot, cette nouvelle C3 est équipée d’un moteur 1.2 PureTech développant 100 chevaux. Certes, ce n’est pas une puissance qui rivalise avec les meilleures citadines sportives du marché, mais elle est amplement suffisante pour un usage urbain et périurbain. 1.2 PureTech en effet, mais avec une transmission à chaine.

En ville, ce bloc se montre punchy et agréable, bien qu'un peu bruyant. Associé à une boîte manuelle à 6 rapports, il assure une conduite souple et réactive, avec une sixième vitesse allongée qui permet de contenir la consommation de carburant sur les longs trajets.

Confortable et rassurante

Lancer le diaporama

Essai Citroen c3 +22 CarPlay embarqué. La base!

Sur la route, la Citroën C3 conserve l’ADN de la marque en offrant un comportement routier très agréable. Grâce à ses suspensions avec butées hydrauliques, elle absorbe les irrégularités du bitume avec une douceur remarquable. Là où certaines citadines privilégient la fermeté au détriment du confort, la C3 parvient à trouver un équilibre parfait.

Elle offre une tenue de route stable et rassurante, tout en maintenant un niveau de confort élevé, même sur les pavés ou les routes dégradées. En conduite dynamique, la petite citadine aux Chevrons se révèle également à son avantage, avec des mouvements de caisse bien contrôlés. Cette C3 se révèle à l'aise en ville, et pas trop désagréable en dehors.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men Life

Pour résumer Enfin, la nouvelle Citroën C3 se distingue également par son positionnement tarifaire particulièrement compétitif. Avec un prix de départ sous la barre des 15 000 euros, elle se place non seulement en concurrence directe avec les Dacia Sandero haut de gamme, mais aussi comme une alternative plus abordable aux Renault Clio et Peugeot 208. Et même en optant pour une version bien équipée, il sera difficile de dépasser les 20 000 euros, sauf à se tourner vers la version électrique. Cette C3 incarne donc une proposition séduisante pour ceux qui recherchent une citadine stylée, confortable et agréable à conduire sans pour autant exploser leur budget.

David Christian Koskas

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris