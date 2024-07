Essai Audi S3 Sportback de 333 ch

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

On pourrait vous faire tout un paragraphe sur les nouveaux feux de l’Audi S3 avec ses innombrables leds, leur signature lumineuse personnalisable. Leur qualité d’éclairage pourrait presque permettre de faire coucou à Carol Danvers (Captain Marvel) qui passerait au large de la lune. On plaisante, mais le restylage extérieur ne transfigure pas la plastique déjà séduisante de la compacte.

En fait, avec le pack qui va bien, on ne peut même pas différencier à l’avant une A3 de notre S3. Et pour une fois, ce n’est même pas une question de détail, les boucliers sont vraiment strictement identiques. Un badge « S3 » au moins? Même pas! Il faut les chercher sur les côtés et à l’arrière. C’est d’ailleurs de là que nous la reconnaissons le mieux, avec les doubles sorties signées en titane signées « Akrapovic ».

En revanche, comme de coutume serait-on même tentés de dire, le restylage ne révolutionne pas la vie à bord. Les connaisseurs du modèle remarqueront la commande de la boite automatique qui a changé de design. Le dessin des buses d’aération a aussi légèrement bougé. Les écrans n’ont pas grandi. Toutefois l’ambiance lumineuse a évolué, avec de nouveau points d’éclairage, au niveau des porte-gobelets par exemple.

Pour le reste, la voiture ne change pas, notamment au chapitre de l’espace à bord. La S3 reste disponible en Sportback et en berline. Les équipements étaient déjà très avancés auparavant, mais Audi en rend certains disponibles sans les piocher dans la liste des options. On se sent bien dans cette Audi S3, surtout à l’avant et à 4 plutôt qu’à 5, vous vous en doutez. Mais comment peut-elle exister entre l’A3 et la redoutable RS3?

D’abord, chez Audi on a décidé de booster son 4 cylindres suralimenté qui développe désormais 333 chevaux. Un bloc qu’elle partage avec la nouvelle version de la Volkswagen Golf R. Avec ses 23 canassons supplémentaires, elle file comme l’ancienne en gagnant un tout petit dixième sur l’exercice du 0 à 100 km/h abattu en 4,7 s. Le couple de 420 Nm permet lui, on peut vous en assurer, d’effacer à peu près tout ce qui roule, veaux, vaches, cochons, camping-cars, vélos, scooters… bref tout ce qui gênait notre progression là-bas.

On ne retrouve pas les vocalises d’une époque désormais révolue, mais il faut toutefois reconnaitre que le 2.0 TFSi donne de la voix avec cet échappement. Pas de quoi vous dispenser de passer chez un préparateur faisant des vues sur TikTok, mais croyez-nous sur parole, c’est déjà pas mal. Surtout Audi a travaillé sur sa transmission, encore plus réactive dans le bon mode. Le mode manuel n’est plus castrateur comme avant, et on peut vraiment mettre le rapport que l’on veut au moment désiré sans que l’on s’en plaigne.

Oui, cette S3 a du caractère. L’écart se réduit avec la RS3, c’est certain. Car côté chassis, les ingénieurs d’Ingolstadt n’ont pas pris de vacances. D’ailleurs, ils ont piqué à sa grande soeur le différentiel arrière multidisques. L’agilité y gagne très nettement, mais un peu moins le fun car elle n’a pas droit à son mode « drift ». Reste le Dynamic Plus, qui avec un ESP plus permissif autorise quelques virgules pour épater la galerie.

Mais cette nouvelle Audi S3 tient diablement bien la route! On gagne notamment aussi en maîtrise avec un nouveau calibrage de la direction qui donne l’illusion à son conducteur d’être un meilleur pilote. Cela la rend encore plus sécurisante et sa conduite à haute vitesse encore plus accessible. Son comportement très incisif oblige même parfois à anticiper le placement, car une fois qu’elle mord la corde, elle ne la lâche pas! Et pour ne rien gâcher, l’amortissement permet aux occupants de voyager sans prendre rendez-vous avec un ostéo à l’arrivée.

Pour résumer Cette Audi S3 se bonifie donc à l’occasion de ce restylage 2024 et il ne s’agit pas que de cosmétique. Les améliorations bien réelles sur la mécanique, comme le chassis, se ressentent très nettement au volant. Le plaisir est boosté, au point de trouver la RS3 peut-être surdimensionnée, la S3 offrant plus d’opportunités de sourire, quand sa grande soeur réclame un peu plus de place pour s’exprimer. Il faut débourser au moins 63 000 € pour la posséder. Mais chez nous, l’Etat vous rappelle qu’il prend sa part lors de l’immatriculation, en réclamant 60 000 € au titre du malus. Si par hasard vous deviez déménager à l’étranger… vous savez maintenant qu’elle existe.





Pierrick Rakotoniaina

