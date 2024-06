24H du Mans 2024 : Porsche en forme pour la journée test

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

La Porsche 963 #6 a réalisé un temps de 3 minutes 26 secondes 907, quelques 2 dixièmes devant la Porsche Penske #4 en 3'27''142. Pour le moment, les Toytoa et les Ferrari semblent dans le rythme mais sans doute en masquant un peu leur niveau réel. C'est commun et de bonne guerre puisque la BoP a été retouchée et modifie forcément les forces en présence. D'ailleurs c'est Toyota qui menait la première des deux sessions d'essais ce matin.

les 62 concurrents des 24 heures du Mans bénéficiaient de deux séances de 3 heures (soit 6h) sur le grand circuit des 24h pour la seule journée d'essais disponible. Autant dire qu'il fallait abattre du boulot et mener les programmes prévus. Car la prochaine fois que les prototypes retourneront sur la piste, c'est seulement mercredi pour la première séance officielle. Pour certains pilotes débutants, il fallait effectuer 10 tours. Et c'est à faire pendant que les autres concurrents déroulent leur programme.

Il faut aussi que les équipages se rodent sur cette piste. Et c'est valable même quand on a déjà fait les 24 heures du Mans. Les voitures évoluent et la piste aussi. Donc les trois pilotes ont du temps dans la voiture. Cela permet de se préparer au mieux. La qualification et la course approchent. Pour certains, ce ne fut pas de tour repos avec par exemple une sortie de piste de Richelmi qui a provoqué un drapeau rouge, ou des ennuis techniques sérieux chez Akkodis ASP (Lexus #78). Chaque minute perdue est précieuse. Ce n'est pas BMW qui dira le contraire puisque l'hypercar #15 a perdu deux heures au garage. Un V8 changé tout de même.

Les 24 heures du Mans se jouent aussi sur ces détails d'avant course. Cela coûte du roulage, de la fatigue, etc. et cela pourrait se traduire par une mauvaise course samedi et dimanche prochains. A noter que ces essais permettent d'améliorer la piste qui est "verte". Cela permet de déposer de la gomme, mais aussi d'enlever des débris de la trajectoire (il y a eu des crevaisons d'ailleurs). Enfin, cela permet à la direction de course de roder les procédures de sécurité.

A noter que Pechito Lopez, qui devait faire les 24 heures dans une Lexus RF GT3, réintègre la GR010 après le jet d'éponge de Mike Conway. Conway a fait une chute à vélo et a des côtes ainsi qu'une clavicule dans le sac.

Classement des Hypercar sur la journée test