Volvo garde toujours une petite place pour le thermique !

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Sources : Volvo, Associated Press, Reuters

Volvo est le dernier constructeur automobile en date à revoir à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électrifiés. Mercedes-Benz a annoncé que son objectif de 50 % de ses véhicules équipés de moteurs électriques d'ici 2025 serait reporté à 2030, tandis que Ford réduit ses investissements dans la production et la technologie électriques.

Or, l'Allemagne a abandonné les subventions à l'achat au début de cette année tandis que parallèlement la construction de stations de recharge a pris du retard. Un contexte global qui au final pousse les consommateurs à se tourner vers les véhicules à combustion interne ou hybrides, ces derniers permettant notamment de contourner la problématique de recharge.

Mais l'adoption des voitures électriques ne se fait pas aussi rapidement et facilement que prévu. Le marché étant notamment dépendant des aides à l’achat et des craintes quant au manque d’autonomie des véhicules.

La poussée vers les voitures électriques est motivée par les limites européennes sur les émissions qui mettent fin à la vente de voitures à combustion interne d'ici 2035, avec une exception possible pour celles fonctionnant avec des carburants neutres en carbone. Cette poussée réglementaire s'inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des accords de Paris de 2015 visant à lutter contre le changement climatique.

Volvo Cars visait alors un objectif intermédiaire de 50% de ventes dans l'électrique et de 50% dans l'hybride en 2025. Soit dans 4 mois ….

L'opération s'inscrivait dans la stratégie du constructeur suédois d'être 100% électrique d'ici 2030. Son ambition était de faire de « Volvo Cars le premier constructeur automobile à entièrement sortir de ses participations dans le développement et la production de moteurs à combustion interne", écrivait-il fièrement dans un communiqué.

Pour rappel, en novembre 2022, Volvo avait annoncé se désengager totalement du moteur thermique. Cédant pour cela une participation industrielle à son propriétaire chinois Geely. Une opération intervenant dans le cadre de l'accord Renault-Geely. Le constructeur suédois avait alors cédé sa participation de 33% dans Aurobay , entité exploitant notamment deux usines de moteurs en Chine et en Suède .

« Nous sommes convaincus que notre avenir est électrique », a déclaré le PDG Jim Rowan dans un communiqué. « Cependant, il est clair que la transition vers l’électrification ne sera pas linéaire et que les clients et les marchés évoluent à des rythmes d’adoption différents. »

L'entreprise affirme s’adapter ainsi aux « conditions changeantes du marché et aux demandes des clients ».

En outre, jusqu’à 10 % pourraient être un « nombre limité » d’hybrides légers, qui fonctionnent principalement à combustion interne et stockent l’énergie électrique du freinage dans une batterie de 48 volts pour faciliter l’accélération et améliorer l’économie de carburant.

Volvo Cars, détenu par le groupe chinois Geely Holding, prévoit désormais une gamme de modèles à la fin de la décennie composée d'au moins 90 % de voitures électrifiés. L’élargissant pour y inclure à la fois des véhicules uniquement à batterie et des hybrides rechargeables combinant l'énergie de la batterie avec un moteur à combustion interne.

Pour résumer

Volvo Cars a assoupli sa promesse de cesser de vendre des voitures équipées de moteurs à combustion interne d'ici 2030, affirmant que le déploiement lent des stations de recharge et la baisse des incitations à l'achat pour les VE laisseront de la place sur le marché à des voitures fonctionnant avec des carburants fossiles.



Pour rappel, en novembre 2022, Volvo avait annoncé se désengager totalement du moteur thermique. Cédant pour cela une participation industrielle à son propriétaire chinois Geely.



L'opération s'inscrivait dans la stratégie du constructeur suédois d'être 100% électrique d'ici 2030. Son ambition était de faire de « Volvo Cars le premier constructeur automobile à entièrement sortir de ses participations dans le développement et la production de moteurs à combustion interne".



Volvo Cars visait alors un objectif intermédiaire de 50% de ventes dans l'électrique et de 50% dans l'hybride en 2025. Soit dans 4 mois ….