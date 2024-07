Porsche confirme sa volonté de stopper la production de certains thermiques

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Le SUV Macan thermique plus produit pour les marchés hors Europe après 2026

Albrecht Reimold, membre du conseil exécutif de Porsche, a annoncé que la version à essence du SUV Macan pour les marchés non européens ne serait plus produite après 2026. « La plateforme a atteint la fin de son cycle », a-t-il argumenté.

Un porte-parole de Porsche a tenu par ailleurs à préciser qu'un article antérieur d'Automobilwoche indiquant que le constructeur souhaitait une transition plus rapide vers l’électrique était incorrect.

Après l'arrêt de production du Macan thermique, l'entreprise devrait se concentrer sur les versions électriques du Macan en vue de satisfaire l'agenda de Porsche en terme de développement durable, même si la demande globale pour les véhicules électriques a diminué, a indiqué Reimold. « Je ne laisse pas le succès (du Macan électrique) être défini par un seul chiffre », a-t-il déclaré.

Arrêt de production des Porsche Boxster et Cayman thermiques

Les versions à moteur à combustion des sportives Boxster et Cayman - gamme de modèles dénommée 718 - ne seront plus produites à partir de 2025, l'entreprise se concentrant d’ores et déjà sur les versions électriques qui seront lancées l'année prochaine, a ajouté Reimold. La production des versions à essence des 718 et Macan pour les marchés européens a déjà été arrêtée.

Des propos qui interviennent alors que Porsche pourrait prendre une participation dans Varta en vue de s’affranchir des constructeurs asiatiques de batteries électriques et composants associés et développer ses ventes en électrique.

Sources : Automobilwoche