Le marché du VE patine toujours en juillet

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Selon les chiffres AAA-Data des immatriculations compilés par l'Avere, il s'est immatriculé 17 030 véhicules électriques particuliers au mois de juillet 2024. C'est une hausse de 1% à peine par rapport à juillet 2023. Du côté des utilitaires légers électriques, ce sont 2 200 immatriculations soit une hausse de 5,9%.

Comme au mois de juin, c'est la Renault Megane E-Tech qui tient la tête avec 1 419 unités, devant le Tesla Model Y à 1 205 unités et la Peugeot e-208 à 1 166 immatriculations. La Peugeot a caracolé en tête les cinq premiers mois grâce au leasing social. Mais depuis 2 mois elle rentre dans le rang. Stellantis a-t-il mangé son pain blanc ?

Bonne arrivée du Renault Scenic dans le top 10 mensuel, enfin, avec 991 immatriculations. Il arrive en 4e position devant la Fiat 500e (975 unités). A confirmer, et même à augmenter sur les prochains mois pour le véhicule capable de "rivaliser" avec le Tesla Model Y sur bien des points dont le rapport prix/autonomie. La fin de carrière de la Renault Twingo approche (en attendant la Renault 5 E-Tech), et cela se ressent avec 590 immatriculations. C'est moins que la nouvelle Mini et à peine mieux que le BMW iX1.

Du côté des utilitaires, le Peugeot e-Partner mène le bal devant le Renault Kangoo E-Tech et le Citroën e-Berlingo. Là aussi, la e-208 est à la peine avec 179 immatriculations en retrait de 56% par rapport à juillet 2023.

Malgré tout, grâce à un démarrage 2024 en fanfare, le nombre de véhicules particuliers 100% électriques immatriculés sur les sept premiers mois est en hausse de 12,1% à 192 336 unités. C'est beaucoup mieux que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) dont les immatriculations sont en net recul de 9,2% en comparaison des sept premiers mois de 2023, à 83 054 unités à peine.

Top 10 des VE 2024

Si elle n'est plus la reine mensuelle, la e-208 a une telle avance qu'elle devrait terminer l'année à la première place. En revanche, la Fiat 500e se fait rattraper par la Renault Megane E-Tech qui a doublé de peu le Tesla Model Y.

Dans les ex-stars tuées par la fin du bonus pour les importations d'Asie, la MG 4 n'est plus que 7e. Quant au Dacia Spring, il est 88e, toutes motorisations confondues avec moins de 3 000 immatriculations sur les sept premiers mois de l'année. Même le Scenic E-Tech, pourtant arrivé "tardivement" en livraison cette année, cumule déjà 3 086 immatriculations. Pas mal pour un véhicule qui n'était pas dans le TOP100 français au mois de juin.

Vous vous souvenez de la Renault Zoé ? Eh bien il s'en vend limite plus en version "commerciale" qu'en version particulière. En VP elle n'est pas dans le Top 100 de l'année 2024, et en VULe on compte 906 immatriculations.