Honda dévoile le Ye S7, premier modèle de sa gamme électrique pour la Chine

Honda : il faut sauver le marché chinois

En avril, le constructeur japonais a lancé officiellement la marque Ye en Chine, en coentreprise avec Dongfeng Honda. Le marché chinois est une priorité pour Honda qui a traîné sur l'électrique et dont les ventes ont fortement chuté dans l'Empire du Milieu depuis quelques années. La nouvele gamme Ye vient compléter des e:NS2 et e:NP2 (sans oubier le variant européen, le e:NY1). Déjà, les modèles Ye auront des noms plus faciles à retenir...

Le S7 est le premier modèle de la gamme, qui avait été révélé en avant-première au Salon de l'auto de Pékin 2024 avec la P7, étroitement liée, et le GT Concept surbaissé. Suite à l'apparition du modèle sur le site Web chinois du MIIT, Dongfeng Honda a utilisé ses réseaux sociaux pour partager une nouvelle série de photos, montrant le Ye S7 en noir. Honda prévoyait de lancer six modèles sous la nouvelle marque en Chine d'ici 2027, avec une transition vers l'électrification à 100 % dans le pays d'ici 2035.

Déjà vu ?

Les publications du ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information permettent d'en savoir plus sur ses spécifications. Ce rival du Tesla Model Y est un SUV doté d'un toit ouvrant panoramique, mesurant 4 750 mm de longueur, 1 930 mm de largeur et 1 625 mm de hauteur, avec un empattement de 2 930 mm.Le modèle pèse 2 305 kilogrammes et annonce une vitesse de pointe de 180 kilomètres par heure.

Son design est anguleux, et n’a rien de bien spécifique par rapport à une majeure partie de la production dans le segment. Certains, en tirant énormément les cheveux, trouveront peut-être aux optiques avant en Y un faux air de…Lamborghini ! L’arrière légèrement plongeant, façon coupé, lorgne vers le style Cadillac. L'EV est équipé de caméras de remplacement de rétroviseurs et de poignées de porte affleurantes, contribuant à l'aérodynamisme.

À l’intérieur, on trouve un grand écran tactile d’infodivertissement orienté portrait couvrant toute la console centrale, ainsi qu’un groupe d’instruments numériques plus petit monté en hauteur sur le tableau de bord. On peut également voir une sorte d'éclairage d'ambiance intégré sur le tableau de bord et les garnitures de porte, complété par un grand toit ouvrant double.

Il n'existe qu'une seule version du Ye S7 au catalogue, propulsée par deux moteurs électriques fournis par United Automotive Electronic Systems, d'une puissance maximale de 150 kW (204 CV) et 200 kW respectivement (272 CV). Le Ye S7 utilise des batteries ternaires au lithium fournies par CATL, les batteries étant produites à Yichun, dans la province du Jiangxi.