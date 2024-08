Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

ROSSMANN n’achètera plus de Tesla

Désormais, ROSSMANN n'achètera plus de véhicules Tesla pour sa flotte indique l’entreprise dans un communiqué.

En 2018, Elon Musk a écrit sur X (anciennement Twitter) : « Tesla existe pour contribuer à réduire le risque de changement climatique catastrophique, qui affecte toutes les espèces sur Terre. [...] ». « Elon Musk ne cache pas son soutien à Donald Trump. Trump a qualifié à plusieurs reprises le changement climatique de canular - cette attitude contraste fortement avec la mission de Tesla de contribuer à la protection de l'environnement par la production de voitures électriques", a déclaré Raoul Roßmann, porte-parole de la direction.

C’est pour cette raison que la société ROSSMANN n’achètera plus à l’avenir de véhicules Tesla pour sa flotte. ROSSMANN continuera à utiliser l'inventaire actuel de véhicules Tesla pour des raisons de durabilité et de conservation des ressources. Toutefois, l’entreprise s’appuiera sur des fabricants et des modèles alternatifs pour les futures commandes de véhicules est-il précisé. Rossmann compte plus de 62 000 employés et plus de 4 700 magasins en Allemagne et dans d'autres pays européens. Si la chaîne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la taille de sa flotte d'entreprise ou le nombre de Tesla qu'elle utilise, selon Bloomberg, l'entreprise possède 34 Tesla parmi ses 800 véhicules.

Musk engage une fortune dans la campagne de Trump

Musk engagerait des fonds substantiels—estimés à 45 millions de dollars par mois—dans un super PAC pro-Trump, bien que Musk ait contesté le montant exact. Ce soutien financier, entouré de secret en raison de la préférence de Musk pour les groupes de "dark money" (financement opaque) qui n'exigent pas la divulgation des donateurs, soulève d’importantes préoccupations, notamment en ce qui concerne la transparence et l'influence des individus fortunés en politique.

Deuxièmement, la propriété de X (anciennement Twitter) par Musk lui permet d'amplifier les messages pro-Trump et anti-Kamala Harris auprès de ses 189 millions de followers. L'algorithme de la plateforme, contrôlé par Musk, peut être ajusté pour maximiser la visibilité de ses messages, ce qui lui permet effectivement d'« acheter » une influence sur un large public. Cette capacité à manipuler la portée des messages politiques à une telle échelle est inquiétante pour ceux qui y voient une distorsion du discours démocratique.

Parmi les critiques figure également l'engagement de Musk avec des figures et des contenus controversés sur X, y compris ses interactions avec un influenceur lié à QAnon et son soutien apparent à des messages critiquant l'administration Biden.

En outre, des rapports font état de problèmes techniques sur X qui empêchent les utilisateurs de suivre le compte de campagne de Kamala Harris, suscitant des soupçons de manipulation potentielle des fonctionnalités de la plateforme d'une manière qui pourrait désavantager les opposants politiques.

Trump semble quant à lui on ne peut plus satisfait du soutien de Musk, et des rumeurs indiquent que l'ancien président pourrait envisager d'offrir à Musk un rôle dans son administration s'il remporte un second mandat, brouillant encore davantage les frontières entre richesse, influence et gouvernance.

Sources : Rossmann, Reuters, The Guardian