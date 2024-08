Tesla : demande d'enquête sur d'éventuels conflits d'intérêts de Musk

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Détournement des puces électroniques de Tesla vers X et xAI

Dans une lettre de dix pages envoyée jeudi à la présidente de Tesla, Robyn Denholm, la sénatrice démocrate a déclaré que les activités d'Elon Musk - comme le détournement de puces informatiques NVDIA du constructeur automobile vers sa société de médias sociaux X - pourraient être inappropriées.

En juin dernier, Musk a reconnu avoir envoyé les unités de traitement graphique à X et à la société d'intelligence artificielle xAI, affirmant qu'elles seraient sinon restées dans un entrepôt.

Warren a fait valoir que le détournement des puces électroniques pourrait être un « détournement de ressources de l'entreprise » et a déclaré que la fondation de xAI en soi est un « conflit d'intérêts inévitable » pour Musk.

Selon un article de CNBC, Elon Musk a « privilégié le déploiement du cluster GPU H100 chez X plutôt que chez Tesla en redirigeant 12 000 GPU H100 initialement destinés à Tesla vers X," le media se basant sur une note interne de Nvidia datant de décembre 2023. "En échange, les commandes initiales de 12 000 H100 pour X prévues pour janvier et juin seront redirigées vers Tesla," indique la note.

Retard de plusieurs mois pour Tesla

Cette modification a retardé de plusieurs mois la réception par Tesla de plus de 500 millions de dollars de processeurs, selon CNBC.

Elon Musk affirmait encore il y a peu qu'il pouvait faire de Tesla « un leader de l'IA et de la robotique », une ambition qui, selon lui, nécessitera de nombreux processeurs coûteux de Nvidia.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Tesla en avril dernier, Musk a déclaré que le constructeur de véhicules électriques augmenterait le nombre de H100 actifs – la puce phare d’intelligence artificielle de Nvidia – de 35 000 à 85 000 d’ici la fin de cette année.

Ecrivant dans un article sur X quelques jours plus tard que Tesla dépenserait 10 milliards de dollars cette année « en combinaison de formation et d’IA d’inférence ». L’inférence étant le processus qu'un modèle d'apprentissage automatique entraîné utilise pour tirer des conclusions à partir de nouvelles données.

Selon CNBC, l’opération a probablement contribué à retarder la mise en place des super-ordinateurs dont le constructeur dit avoir besoin pour produire des véhicules dotés de fonctionnalités de conduite autonome et des robots humanoïdes.

Manque de surveillance

La sénatrice a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que le conseil d'administration de Tesla aurait « négligé » ses obligations en matière de gouvernance d'entreprise et que l'entreprise manque de surveillance. Elle souhaite obtenir des informations supplémentaires pour mieux comprendre si la Securities and Exchange Commission (la SEC, le gendarme de la bourse US) ou d'autres organismes de réglementation doivent intervenir.

Warren, qui siège aux commissions bancaires et des services armés du Sénat, a déjà exprimé des inquiétudes similaires dans le passé et a déjà demandé à la SEC d'enquêter sur Tesla.

Sources : Bloomberg, CNBC