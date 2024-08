Polestar va produire aux USA pour éviter les droits de douane

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Le modèle, proposé à 73 400 $, dont la commercialisation a été retardée en raison de problèmes de logiciel, est assemblé dans une usine Volvo Car à Ridgeville, en Caroline du Sud, et sera vendu aux États-Unis et en Europe. Jusqu’à présent le SUV est fabriqué dans une usine de Chengdu, en Chine, et ce, depuis février.

Pour rappel, Volvo Car et Polestar sont tous deux contrôlés par le groupe chinois Geely.

Le constructeur avait déjà prévu de produire en Caroline du Sud avant même que Washington n'annonce en mai une hausse drastique des droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine. Dans le cadre de ses efforts pour diversifier son empreinte industrielle, l'entreprise commencera la production du SUV Polestar 4 en Corée du Sud l'année prochaine. L'entreprise travaille également sur des projets de fabrication de futurs modèles en Europe.

Etape cruciale

Il s'agit d'une étape cruciale pour le constructeur de véhicules électriques, qui doit faire face à des difficultés opérationnelles, à des pertes croissantes et à des tensions commerciales croissantes entre la Chine et l'Occident. Polestar a récemment supprimé des emplois pour réduire les coûts.

Polestar a livré quelque 20 000 voitures au cours du premier semestre de l'année, avec l'intention de les lancer sur sept nouveaux marchés en 2025. L'entreprise a déclaré précédemment que ses modèles Polestar 3 et 4 contribueraient à stimuler les ventes à plus de 155 000 véhicules en 2025, un objectif qui se heurte toutefois au ralentissement de l'adoption des véhicules électriques aux États-Unis et en Europe.

Polestar prévoit de publier ses résultats du deuxième trimestre le 29 août. L'entreprise a enregistré une perte d'exploitation de 232 millions de dollars durant le 1er trimestre.

En juin, Volvo Car a annoncé pour sa part qu'il reportait les exportations de la Chine vers les États-Unis de son modèle EX30 100% électrique le plus vendu, une décision prise à la suite de la hausse des droits de douane.

Des sources internes à l'entreprise indiquaient parallèlement que le constructeur envisageait de suspendre les ventes de véhicules électriques construits en Chine à destination de l'Europe si des tarifs douaniers étaient introduits.

Le déplacement de la production des modèles EX30 et EX90 de Volvo de la Chine vers la Belgique devrait éviter la nécessité pour le constructeur de suspendre les ventes de ces modèles sur le territoire européen, et que la société avait insisté sur le fait que la suspension des ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine n'était plus envisagée. La fabrication de certains modèles Volvo destinés au Royaume-Uni pourrait également être transférée en Belgique, selon The Times.

