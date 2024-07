Polestar : baisse du chiffre d'affaires en 2023, les pertes se creusent

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Polestar face à la baisse de la demande en VE

Polestar doit actuellement faire face à des vents contraires. L’entreprise est en effet confrontée à une réduction des investissements de son principal soutien Volvo Cars et une demande pour les véhicules électriques plus lente que prévu.

La demande des consommateurs n’est pas telle qu’espérée, les automobilistes redoutant notamment que le développement des réseaux d’infrastructures de recharge ne puisse leur garantir une autonomie satisfaisante, un « handicap » que n’ont pas les véhicules hybrides, moins chers de surcroît. Des taux d'intérêt plus élevés freinant parallèlement les achats.

Pour rappel, Volvo et Polestar sont tous deux des filiales du groupe chinois Zhejiang Geely Holding. Reste qu’en février dernier, Volvo Cars a annoncé cesser d'investir dans Polestar, qui va être désormais financé par sa maison-mère.

Le titre Polestar en forte chute depuis le début de l’année

La réaction des investisseurs à l’annonce du constructeur n’a pas tardé à se faire sentir … : les actions de Polestar cotées aux États-Unis ont chuté de 3,1 % à 80 cents en réaction, vendredi. Entre le début de l’année et le cours de jeudi soir à la cloture, la valeur du titre a dégringolé de plus de 63 % …

La chute pourrait continuer alors que Polestar a annoncé qu'il publierait ses résultats du premier trimestre et ses volumes du deuxième trimestre le 2 juillet avant l'ouverture du marché.

Baisse du Chiffre d’affaires

Polestar a déclaré un chiffre d'affaires de 2,38 milliards de dollars pour l'exercice 2023, en baisse de 3 % par rapport aux 2,45 milliards de dollars de 2022, citant des remises plus importantes et des ventes de crédits carbone plus faibles.

La société a enregistré une perte brute de 414,7 millions de dollars pour l'année, contre un bénéfice brut de 98,4 millions de dollars un an plus tôt.

Le constructeur de véhicules électriques a déclaré qu'après une analyse menée en 2023, il avait dû réduire la valeur de ses actifs liés à son modèle Polestar 2 de 329,7 millions de dollars, entraînant une charge de dépréciation de 240,5 millions de dollars.

Polestar a parallèlement indiqué avoir encouru une charge supplémentaire d'environ 120 millions de dollars en raison d'une demande inférieure aux attentes dans certains marchés, ce qui a conduit à une baisse de la valeur de ses voitures invendues.

La perte nette s'est creusée pour atteindre 1,17 milliard de dollars en 2023, contre 481,5 millions de dollars l'année précédente.

Polestar a récemment annoncé prévoir de se lancer sur sept nouveaux marchés l'année prochaine. Tant en Europe, qu’en Asie et Amérique latine.

L'entreprise s'attend à ce qu'une augmentation des livraisons de ses SUV Polestar 3 et Polestar 4 contribue à ses revenus au cours des mois qui viennent. Polestar vise ainsi à livrer 155 000 à 165 000 voitures en 2025, contre 54 600 en 2023. Un discours destiné surtout à rassurer les marchés ?

