Droits douane VE chinois : Mercedes Benz s’attend à une décision prochaine

Décision imminente

"Une décision est imminente", a déclaré le PDG du constructeur allemand de véhicules Premium lors du CAR Symposium 2024.

Pour rappel, la décision devait initialement être prise cette semaine, mais elle a été reportée après les élections de la semaine prochaine dans l'Union européenne, compte-tenu des enjeux politiques associés.

Enquête européenne sur les subventions chinoises

En octobre dernier, la Commission européenne, qui supervise la politique commerciale de l'Union européenne à 27, a ouvert une enquête pour déterminer si les véhicules électriques fabriqués en Chine bénéficiaient de subventions ayant un effet de distorsion de la concurrence et justifiaient l'application de droits de douane supplémentaires.

Mercedes contre les restrictions

M. Kaellenius a une nouvelle fois souligné sa position contre les restrictions, tout en reconnaissant que les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) n'empêchent pas certains pays de soutenir leurs producteurs nationaux.

Il est préférable d'y répondre par des mesures de stimulation du commerce plutôt que par le protectionnisme, en particulier pour l'Allemagne, dont l'économie est fortement orientée vers l'exportation, a ajouté M. Kaellenius.

Mercedes, comme ses homologues allemands BMW et Volkswagen, dépend fortement des revenus de son principal marché, la Chine, et y produit certains de ses modèles … ceci expliquant cela et la position du constructeur …

Mercedes mise sur la Chine

À l'occasion du salon Auto China 2024, Mercedes Benz a souligné son engagement à fournir des produits et des technologies spécifiques aux clients chinois. En tant que plus grand marché automobile du monde, la Chine joue un rôle important dans la stratégie à long terme de Mercedes Benz précise le constructeur.

La Chine héberge le plus grand site de production de l'entreprise et le R&D Center le plus complet en dehors de l'Allemagne, jouant un rôle important dans le réseau mondial de R&D de Mercedes Benz. Ces dernières années, Mercedes Benz a renforcé ses capacités de R&D en Chine, en particulier dans les domaines de l'électrification et de la digitalisation. En 2021, l'entreprise a ouvert le nouveau R&D Tech Center China à Pékin, équipé de laboratoires d'essais de pointe, notamment sur la conduite en mode électrique , la batterie, la recharge, le NVH, etc.

En 2022, Mercedes Benz a créé le nouveau R&D Center à Shanghai, axé sur la connectivité, la conduite automatisée et le développement de logiciels. Un nouveau bâtiment a récemment vu le jour, conçu pour accélérer le développement local d'innovations numériques de pointe. En plus du R&D Center, le Design Center déjà existant continuera à promouvoir la dimension numérique dans les conceptions de Mercedes Benz.

Par ailleurs, les premières mondiales de deux nouveaux modèles ont eu lieu en Chine. Le premier est la nouvelle Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE, la dernière voiture de sport haute performance de Mercedes AMG.

Mercedes Benz a présenté en première mondiale la toute nouvelle Mercedes Benz Classe G électrique le 24 avril à l'Art District 798 à Pékin.

Sources : Reuters, Mercedes