Aston Martin : hausse des salaires de 4% au Royaume-Uni en 2024, 2025

« En plus de récompenser nos employés qualifiés et dévoués, cet accord favorise également le maintien des talents, offrant une certitude de main-d'œuvre pour l'entreprise alors que nous entrons dans une période importante de production, avec l'augmentation des nouveaux modèles qui soutiendront les objectifs financiers de l'entreprise en 2024 et au-delà » précise ainsi le constructeur.

"À la suite de longues négociations entre Unite the Union et Aston Martin Lagonda, les membres de Unite ont voté à une large majorité pour accepter l'accord salarial de deux ans", a déclaré un porte-parole de Unite dans un communiqué.

Pour résumer

Aston Martin a annoncé lundi qu'il augmenterait le salaire annuel de plus de 2 500 salariés et sous-traitants au Royaume-Uni de 4 % en 2024 et 2025.

Raison notamment invoquée par Aston Martin : pallier un coût de la vie élevé persistant.

Mais l’entreprise recherche également – voire surtout ? - à retenir les talents … alors qu'elle rentre dans une période importante de production, avec l'augmentation des nouveaux modèles qui soutiendront les objectifs financiers de l'entreprise en 2024 et au-delà.