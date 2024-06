Annulation contrat BMW / Northvolt, manque de capacité ou de demande ?

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Annulation d’un contrat de de 2 milliards d’euros

BMW a confirmé jeudi 20 juin les informations du magazine allemand Manager Magazin faisant état de l’annulation d’un contrat d’une valeur de 2 milliards d’euros passé avec l’industriel suédois Northvolt.

Selon Bloomberg, « le plus grand et le plus prometteur des fabricants de batteries du continent accuse des retards de production ». Le média ajoute que le constructeur automobile allemand a “annulé une commande de 2 milliards d’euros en invoquant des problèmes de qualité ».

Qualité, retard … mais surtout manque de capacités

Le contrat de fourniture long terme avait été signé avec Northvolt en 2020 pour des cellules de batterie destinées aux véhicules électriques. Il prévoyait une livraison à partir de cette année.

Mais face au retard accumulé, BMW aurait fini par perdre patience selon les medias.

Si la raison avancée est celle de la qualité des premières batteries livrées, Electrive, média allemand spécialisé dans la voiture électrique, indique que “Northvolt n’a pour l’instant qu’une seule usine en service en Suède (et ce depuis 2022), toutes les autres sont encore en projet”.

Le 25 mars dernier, la première pierre d’une méga-usine en construction à Heide, dans le Schleswig-Holstein, dans le nord de l’Allemagne a certes été posée en grande pompe. Une implantation rendue possible grâce aux apports de 902 millions d’euros de Berlin et des Länder allemands.

Mais Lundi 17 juin, Peter Carlsson, le patron et cofondateur de Northvolt, a annoncé à la municipalité de Borlänge, dans le centre de la Suède, qu’au final la société ne s’implanterait pas dans la commune. Déclarant « qu’il avait de mauvaises nouvelles » et « que le conseil d’administration avait décidé de tout laisser tomber”, le maire, Erik Nises, a été très critique à l’égard de la manière dont l’entreprise a géré l’affaire.

Sur la table depuis 2022, ce projet d’usine de batteries avait été repoussé à plusieurs reprises par Northvolt.

Un expert suédois en économie industrielle, estime quant à lui que Northvolt est « un chasseur de subventions » et que d’autres municipalités offrent apparemment des subventions plus généreuses.

Notre avis, par leblogauto.com

Les véhicules électriques, çà eut payé ? Constatant une baisse de la demande de VE sur le Vieux Continent, les constructeurs européens semblent d’ores et déjà freiner leurs projets industriels de production de batteries.

Signe des temps, le consortium ACC (Automotive Cells Company), créé par Stellantis et TotalEnergies auxquels s’est joint Mercedes-Benz, a démarré son usine de Douvrin en début d’année. Mais désormais, les programmes des deux usines allemande et italienne ont été mis en veilleuse. Objectif : envisager la fabrication de batteries moins coûteuses.

