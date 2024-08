Allemagne : les VE chinois pour atteindre l’objectif climatique ?

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Accroître la mobilité électrique en collaborant avec les entreprises chinoises

Une analyse commandée par le groupe de réflexion et menée par les consultants de BCG démontre chiffres à l’appui qu'un effort conjoint de changements de politique intérieure allemande et d'inclusion des constructeurs automobiles chinois est nécessaire pour atteindre l'objectif climatique de l’Allemagne.

Toujours selon le rapport, des droits de douane élevés sur les importations chinoises, en revanche, entraîneraient une hausse des prix des clients et auraient un impact négatif sur la compétitivité des constructeurs automobiles allemands.

« Si vous voulez atteindre les objectifs climatiques et garantir la position de l’Allemagne dans l’industrie automobile à long terme, vous devez plaider en faveur d’une montée rapide de la mobilité électrique en collaboration avec des entreprises chinoises », a déclaré Christian Hochfeld, chef du groupe de réflexion.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, une transformation plus rapide vers les VE conduirait en fin de compte à une plus grande souveraineté et à une plus grande compétitivité pour les producteurs allemands, a fait valoir Hochfeld.

Création de valeur via implantation d’entreprises chinoises

Les entreprises chinoises qui s'installent en Europe selon des règles européennes créeraient plus de valeur pour l'Europe que de compter sur les importations, a-t-il ajouté. «Dans le même temps, cela offre la possibilité de rattraper les technologies telles que les batteries par le biais d’accords de coopération.»

Inversement, l’introduction de droits de douane élevés à l’importation, comme c’est le cas actuellement dans l’UE, ou des restrictions encore plus sévères sur les produits chinois « entraîneraient des risques pour les entreprises allemandes qu’il est presque impossible de calculer », a averti Hochfeld.

Enfin, selon lui, la Chine pourrait contribuer à favoriser la diffusion des VE, en particulier des véhicules à prix abordables via leurs petites voitures électriques relativement bon marché.

Chute significative des ventes de VE en Allemagne

Les chiffres de l'industrie allemande publiés en juillet ont montré que la demande de véhicules purement électriques (VEV) a chuté de manière significative en Allemagne au cours de la première moitié de 2024.

Le secteur s’attend donc à une année complète sombre, les prix élevés et les taux de crédit-bail entravant les entreprises. Le 4 juillet, la Commission européenne a imposé des droits supplémentaires provisoires sur les voitures électriques chinoises importées dans le but de protéger l'industrie automobile européenne contre ce qu'elle prétend être une concurrence déloyale. Selon les experts, les importations chinoises de voitures électroniques pourraient diminuer de plus de 40 % en raison des droits de douane.