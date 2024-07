Accord sur le lithium Allemagne / Serbie

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Feu vert à l'exploitation des réserves de la plus grande mine de lithium d'Europe

Scholz sera accompagné de Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, après que le gouvernement serbe a donné son feu vert en début de semaine à l'exploitation des réserves de la plus grande mine de lithium d'Europe, située près de la ville de Loznica, à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, à l'ouest du pays.

Pour rappel, les militants locaux avaient protesté pendant des années contre la mine par crainte qu'elle ne pollue les réserves d'eau de la région, ce qui avait conduit au retrait d'une licence d'exploitation existante en 2022.

Protocole d’accord

La Commission européenne prévoit de signer un protocole d'accord avec le gouvernement serbe sur un partenariat stratégique pour l'extraction durable des ressources et la mise en place d'une chaîne de production de batteries dans le pays.

Une lettre d'intention est prévue entre la Serbie et les groupes automobiles Daimler et Stellantis, ainsi que la société minière anglo-australienne Rio Tinto et la banque de développement publique allemande KfW.

"Il s'agit de développer l'agenda des matières premières de l'Europe et de diversifier les fournisseurs de ressources", ce qui s'accompagnerait "d'un engagement envers des normes environnementales et de durabilité élevées", a déclaré Hebestreit, le porte-parole du gouvernement allemand.

Il a affirmé que la Serbie avait révisé ses normes pour ouvrir la voie à une extraction à grande échelle de la mine de Loznica, en soulignant que "ce n'est pas un projet gouvernemental, mais un projet porté par des entreprises". Interrogé sur la question de savoir si la Serbie avait apaisé les protestations contre la mine, également convoitée par le gouvernement chinois, Hebestreit a répondu : "nous devrons attendre" et voir comment l'opinion publique en Serbie évolue sur ce projet.

La Serbie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, mais son gouvernement sous Aleksandar Vučić a fait l'objet de critiques internationales ces dernières années pour sa gestion de la dissidence publique et ses tentatives d'influencer la liberté de la presse dans le pays. De plus, Vučić s'est à plusieurs reprises présenté comme un allié du président russe Vladimir Poutine, y compris après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Notre avis, par leblogauto.com

L'industrie automobile européenne cherche à diversifier son approvisionnement en ce minéral crucial pour la technologie actuelle des batteries. Actuellement, les pays d'Amérique du Sud et l'Australie sont les principales sources de cette matière première, et la Chine est le principal exportateur de lithium transformé. Des réserves de lithium se trouvent également dans d'autres parties de l'Europe, notamment en Allemagne, mais généralement en quantités plus réduites, ce qui rend l'extraction commercialement viable un défi.