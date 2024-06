Du lithium exploité en Serbie dès 2018 !

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Du lithium permettant d’alimenter la production de 17 % de VE en Europe

S’entretenant avec un journaliste au Financial Times, le Président de la Serbie a indiqué que son pays pourrait exploiter son important gisement de lithium dès 2028. Ce qu’il estime être selon lui "une véritable révolution" pour le pays et la région.

"Si nous tenons toutes nos promesses, la mine pourrait ouvrir en 2028", a dit Aleksandar Vucic, ajoutant que le gisement de Jadar, exploité par Rio Tinto, pourrait produire jusqu'à 58.000 tonnes de lithium par an, un volume permettant d’alimenter 17 % de la production de véhicules électriques en Europe, soit environ 1,1 million de voitures.

En septembre 2023, la Serbie a signé avec la Commission européenne une lettre d'intention relative au partenariat stratégique dans le domaine des batteries et des matières premières, dont le lithium, matériau essentiel notamment pour la fabrication des batteries des voitures électriques.

Si le projet est mené à terme, il pourrait fournir 90 % des besoins actuels en lithium de l'Europe et aider Rio Tinto à devenir un leader dans la production de lithium.

Un projet controversé

Découvertes en 2004, les réserves de lithium de Jadar, dans l'ouest de la Serbie, seraient parmi les plus importantes d’Europe. Toutefois, fin 2022, le gouvernement serbe avait mis un terme au projet d'exploitation, révoquant les licences pour le projet de 2,4 milliards de dollars de Rio Tinto après des manifestations environnementales massives.

En 2021 et 2022, les écologistes serbes ont recueilli 30 000 signatures dans une pétition demandant au parlement de promulguer une loi pour arrêter l'exploration du lithium dans le pays. Les opposants accusaient Rio Tinto et Aleksandar Vucic d'agir dans le plus grand secret et de refuser de publier les rapports d'impact environnemental. Ils redoutaient quant à eux que la région soit dévastée par l'extraction du métal.

Impact environnemental limité selon de nouvelles garanties

Mais le groupe minier a publié cette semaine de premières études d'impact environnemental, assurant que tout serait fait pour limiter au maximum l'impact de la mine - souterraine, et du traitement des déchets sur l'environnement.

Dans son entretien au Financial Times, le Président serbe a également déclaré que de "nouvelles garanties" de la part du géant minier mondial et de l'Union européenne semblaient prêtes à répondre aux préoccupations de la Serbie concernant le respect des normes environnementales nécessaires sur le site de Jadar.

Notre avis, par leblogauto.com

Le 8 juin 2022, le Parlement européen avait voté l’interdiction à la vente des voitures thermiques neuves à partir de 2035.

Le vice-président de la Commission européenne chargé de la prospective alors en place, le Slovaque Maroš Šefčovič, avait fixé comme objectif à l’Union européenne de devenir la deuxième région productrice de batteries au lithium dans le monde, après la Chine, d’ici 2025.

Or, à cette date, l’Europe importait la quasi-totalité du lithium dont elle a besoin, devant de manière urgente diversifier ses approvisionnements.

De quoi inciter fortement la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises de l’Union européenne à soutenir l’investissement de Rio Tinto en Serbie.

Sources : Financial Times