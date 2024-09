Volvo XC90 : en transition vers l'électrique

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Dans les grands SUV 7 places chez Volvo, il existe le Volvo EX90, 100 % électrique. Et il y a depuis 2015, le Volvo XC90, qui est encore thermique (bouh le vilain !). Enfin, il est hybride rechargeable, et cela change tout. Cela permet à Volvo de parler transition vers le tout électrique, d'utilisation à quasiment à moitié en électrique, etc.

D’après les données collectées par Volvo Cars, environ la moitié (48%) des distances parcourues par ses derniers modèles hybrides rechargeables ont été effectués de manière 100 % électrique, sans avoir recours au moteur thermique de la voiture.

Sauf que le XC 90 avait encore un petit look "à l'ancienne". Oh, il avait déjà changé en 2019 pour mettre un peu plus de chrome, de tape-à-l'oeil, etc. Cette fois, il faut le remettre dans le chemin du design électrique qui est, somme toute, plus sobre. Résultat, à l'avant, il singe le EX90 avec des feux en forme de clou horizontal et avec des ouïes verticales. Le chrome disparait, sauf pour la calandre. Cette dernière qui était une grande grille large avant, devient comme un croisé de costume. On remarque aussi que les lignes de la grille sont plus fines et concaves alors qu'elles étaient convexes avant. Cela adoucit l'avant.

C'est d'ailleurs une tendance générale de ce "nouveau" Volvo XC90, il fait moins "m'as-tu vu ?" avec moins de chrome et des lignes plus "sleek"/lisses. Par exemple, la calandre s'efface au profit du capot quand sur la phase précédente, c'était le capot qui s'effaçait en intégrant une grande encoche pour la calandre. Les poignées latérales perdent aussi le chrome sur la version présentée, et le bas de caisse semble plus fin. on vous a mis le modèle actuelle dans la galerie en fin d'album.

Difficile de stopper ce modèle

A l'arrière, les changements sont beaucoup plus discrets, comme très souvent dans les "facelifts". On notera que les feux passent à un fond foncé, ce qui les fusionnent avec la lunette arrière. Ils font moins "old school" aussi. Là encore, la barrette qui intègre les catadioptres est plus discrète et le diffuseur chromé disparait. Plus discret et lisse on vous dit.

A l'intérieur, Volvo intègre un nouvel écran central tactile plus grand, mais aussi plus réactif et avec une résolution plus grande. Le logiciel est aussi mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Volvo a tout de même retouché sa planche de bord pour intégrer son écran plus grand. Il y a moins de césure entre la console centrale et la planche de bord elle-même, mais cela ne change pas radicalement le look.

Techniquement, pas de nouveauté sous le capot du XC90 T8 Hybrid. On retrouve la motorisation hybride rechargeable capable selon le cycle WLTP de parcourir 73 km en tout électrique dans un confort royal (merci la suspension pilotée de série). Chaque amortisseur est même désormais capable individuellement de s’adapter mécaniquement aux conditions routières. En option, on peut passer à la suspension pneumatique.

On retrouve le T8, c'est-à-dire un 4 cylindres 1 969 cm3 d'une puissance de 310 chevaux auquel est adjoint un moteur électrique de 145 chevaux. 455 ch de puissance cumulée et un couple de 709 Nm. Le 0 à 100 km/h se fait en 5,4 secondes et la vitesse maximale est fixée à 180 km/h. Performances remarquables pour un gros bébé qui pèse en ordre de marche 2 300 kg.

Notre avis, par leblogauto.com

Difficile pour Volvo de choisir entre arrêter et continuer ce modèle. Résultat, ce n'est pas un nouveau XC90, mais un deuxième lifting pour continuer une carrière qui se poursuit bien dans les ventes. Mais ce n'est pas un nouveau modèle, ce qui fait craindre que cette version n'a que quelques années devant elle avant le tout électrique de chez tout électrique...

En changeant aussi le design pour le rapprocher des véhicules électriques de la gamme, Volvo amène aussi cette transition plus en douceur pour les clients. A plus de 91 000 € en prix de départ, cela reste un véhicule 7 places très cher.