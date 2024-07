Toyota GR86 Hakone Edition Amérique

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Mais outre-Atlantique, ces préoccupations ne sont pas de mise. Après l’édition spéciale de 2023 limitée à 20 exemplaires au Canada et l’édition TRUENO de 2024 un peu plus accessible avec 50 unités, voici qu’arrive une GR86 Hakone pour l’année-modèle 2025.

En 2020, Toyota avait déjà lancé une version spéciale pour le marché américain, connue sous le nom d'édition Hakone, du nom du célèbre site Hakone au Japon, près du mont Fuji. Ce modèle spécial a été réintroduit pour l'année 2025, identique au modèle GR Ridge Green Limited qui vient d'être lancé au Japon. Tandis que le modèle japonais est limité à seulement 200 unités, le modèle américain sera légèrement plus facile à trouver, avec 860 unités prévues.

La panoplie de l'édition exclusive

La nouvelle édition Hakone est présentée dans une livrée « Ridge Green » et basée sur la GR86 Premium. Un ensemble de roues de 18 pouces avec une finition bronze satiné est livré de série, tout comme un becquet en queue de canard prononcé à l'arrière. Il présente également de nombreux accents noirs et un badge Hakone.

À l’intérieur, on retrouve de nouveaux sièges sport habillés d’Ultrasuede et d’une sellerie en cuir beige. Toyota a également installé un nouveau pommeau de levier de vitesse et une plaque GR édition spéciale en finition bronze.

Les améliorations sont complétées par des freins Brembo améliorés avec les étriers rouges et les amortisseurs Sachs qui doivent améliorer la maniabilité. La cartographie de l'accélérateur a également été révisée pour rendre le déclenchement plus facile que jamais pour les modèles équipés manuellement, et le contrôle du couple moteur est présent pour améliorer la réponse et la linéarité de l'accélérateur. Des modifications ont également été apportées à la direction assistée électrique, ce qui lui confère une sensation plus réactive.

Un châssis plus réactif

Pour 2025, les amortisseurs GR86 ont été réajustés pour contribuer à améliorer la maniabilité et la sensation de contact avec le sol. La cartographie des gaz a été révisée pour augmenter la facilité de « blipping », une action couramment utilisée lors des rétrogradations talon-pointe dans un contexte de sport automobile. De plus, le contrôle du couple moteur a été adopté pour fournir une réponse et une linéarité plus directes de l'accélérateur, ce qui améliore la facilité de contrôle à toutes les vitesses. La direction assistée électrique a également été repensée pour une maniabilité plus réactive et une meilleure sensation de contact direct avec la route.

à partir d'une combinaison d'acier à haute résistance, d'acier estampé à chaud et d'aluminium, chaque matériau du cadre est stratégiquement placé pour offrir aux conducteurs un équilibre de roulis et de tangage qui maximise le contrôle. À l’avant, il utilise des traverses diagonales et des fixations à haute résistance pour relier la suspension avant et le cadre. À l'arrière, une structure en anneau complet et des attaches à haute résistance relient le cadre et les supports de suspension. Pour un renforcement supplémentaire, un adhésif structurel a été ajouté sur tout le soubassement. Ensemble, créant un cadre cohérent et connecté.

La puissance continue de provenir d'un quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres, offrant 235 ch et 249 Nm de couple, et qui peut être associé à une transmission manuelle à six vitesses ou à une transmission automatique à six vitesses. L'accélération de zéro à 60 est de 6,1 secondes pour la transmission manuelle à 6 vitesses et de 6,6 secondes pour la transmission automatique à commande électronique à six vitesses (ECT-i) en option. Les deux versions sont livrées de série avec un différentiel à glissement limité Torsen. Les modèles équipés de la boîte automatique bénéficient également d'un nouveau mode Sport pour améliorer les changements de vitesse, tandis que les modèles manuels disposent d'un mode Track pour rendre les choses un peu plus nettes.