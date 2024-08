The Quail : une BMW Série 8 E31 réinterprétée

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Comme son nom l’indique, en mélangeant le terme anglais « Legends » et le terme allemand « Autobahn » pour autoroute, ce concours d'élégance est dédié aux marques allemandes. Legends of Autobahn est organisé par le BMW Car Club of America, le Mercedes-Benz Club of America et l'Audi Club d’Amérique du Nord. Les concours annuels proposent à la fois des zones de défilé et de jugement, des récompenses pour les trois marques en vedette et une classe ouverte pour toutes les autres voitures de fabrication allemande. C’est dans le cadre de cet évènement par exemple qu’avaient été dévoilés en 2012 le concept Zagato Z4 Roadster et en 2014 le concept-car M4 GTS

Une ligne préservée, subtilement modernisée

Le préparateur Rey949, spécialisé dans les BMW, et l’artiste Jonsibal ont œuvré sur une BMW Coupé série 8 E31, pour aboutir au concept 858 CSL. Il est vrai que le coupé de 1989, dessiné par Klaus Kapitza, conserve une forme d’élégance intemporelle, en plus d’avoir été à l’époque avant-gardiste, high-tech et animée par un V12. Ça fait du bien de voir une BMW avec des haricots fins et discrets ! La face avant de ce coupé à la belle livrée gris argenté est préservée, en dépit d’un nouveau bouclier affublé d'une lame aérodynamique. Néanmoins, les designers ont refusé d'en faire trop sur l'aérodynamisme et de charger la carrosserie, ouf.

Les principaux changements esthétiques résident dans l’apparition d’ouvertures ventilées sur le dessus du capot, en lieu et place des phares escamotables qui étaient à la mode à la fin des années 80. On remarque aussi des jantes à rayons plus modernes, des élargisseurs de corps larges rehaussant les ailes d'usine, ainsi que le nouveau remplacement des pare-chocs avant et arrière, conçus pour rester fidèles au thème CSL. L’autre changement est mécanique, puisque le bloc d’origine a laissé place au moteur BMW S85B50, le fameux V10 5.0 L atmo des M5 E60 et M6 E63, qui était lui-même dérivé du V10 de Formule 1. C’est dire !

L’appellation CSL renvoie évidemment au coupé CS E9 de 1972, dont la version de prestige fut justement le CSL (pour Coupé Sport Leichtbau) développée sous la direction d’Alpina. Le blason CSL avait été réutilisé récemment par BMW pour les 3.0 CSL Hommage et la M4 CSL produite à 50 exemplaires, dévoilée en 2023 dans le cadre des 50 ans du département Motorsport.