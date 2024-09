Stellantis : fiabilité douteuse, le PureTech disparaît...ou presque

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Une appellation douteuse

Sur le papier, le moteur 1.2 PureTech était une bonne machine. Stellantis a utilisé des solutions inédites pour limiter la consommation. Sauf que dans le concret, la courroie de distribution qui baigne dans l'huile se désagrège de façon prématurée. Les copeaux se retrouvent dans le circuit de lubrification, entrainent un moins bon fonctionnement, voire peuvent provoquer une casse du moteur. Aussi, les générations 1 et 2 du "EB2" ont une réputation totalement pourrie désormais. Pire, cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en communication de crise, Stellantis a fait un déni, et a continué d'appeler PureTech la génération 4, mild hybrid, pour laquelle les problèmes ont été résolus par l'adoption d'une chaîne de distribution (*).

Résultat, même le réseau fait la confusion et les clients boudent le "PureTech" quel qu'il soit. Résultat, Peugeot a décidé de virer purement et simplement l'appellation PureTech de la version d'origine 1.2. Sur le configurateur Peugeot, le 1.2 PureTech 100 ch s'appelle simplement 100 ch pour la 208 par exemple. Idem pour le 1.2 PureTech 130 ch dénommé désormais "130 ch". Il reste au catalogue mais l'appellation honnie disparait. Cela ne change rien aux soucis potentiels rencontrés sur ce moteur, au passage. Le "nouveau" PureTech MHEV en 100 et 136 ch perd lui aussi l'appellation pour ne rester que "Hybrid 100 ch" et "Hybrid 136 ch".

Des dizaines de milliers de véhicules "invendables"

PureTech a fait non seulement du mal aux ventes de véhicules neufs, mais aussi à celles en occasion. Les possesseurs d'un PureTech Gen 1 ou Gen 2 doivent concéder des rabais conséquents pour vendre leur véhicule, quand ils y arrivent. Certains professionnels refusent carrément de reprendre un PureTech de peur de se retrouver avec une pomme pourrie sur les bras. Ce qui fait que certains propriétaires se sont joints à l'action collective initiée par MyLeo contre le PureTech et Stellantis pour obtenir réparation du préjudice de dépréciation du bien. A voir si cela aboutira ou non.

Ce souci des véhicules d'occasion avec le PureTech a une influence globale sur tout le marché de l'occasion. En effet, c'est un grain de sable (enfin une belle grosse poignée de sable) dans les rouages d'un marché de plusieurs millions de transactions annuelles. Sans ce "carburant", le marché de l'occasion ratatouille et c'est tout le monde qui en pâtit.

Pour rappel, les soucis de courroies de distribution touchent les modèles produits avant le 20 juin 2022 et ceux de surconsommation d'huile les modèles produits jusqu'en février 2023. En faisant disparaître l'appellation, Stellantis ne va pas faire disparaître les soucis. En revanche, cela devrait limiter la mauvaise réputation qui collerait au nouveau PureTech mild hybrid à chaîne.

D'autres constructeurs pour ne pas l'avoir fait ont eu de grosses méventes. L'appellation DCi de Renault ou même le modèle Laguna dans son ensemble ont traîné une sale réputation, forçant le constructeur à finalement abandonner l'appellation de sa berline familiale pour Talisman. Chez VW, l'appellation "Clean Diesel" a vite été remisée suite au Dieselgate. Pour le moment, Citroën continue avec l'appellation PureTech comme pour l'essai de la Citroën C3 1.2 PureTech 100 ch. Mais cela ne saurait durer.

(*) Attention, l'adoption d'une chaîne de distribution n'est pas synonyme de fiabilité, PSA ayant déjà eu par le passé des soucis de décalages mortels pour le moteur avec son THP (l'autre nom du EB).