Spyshots : voici le SUV Alpine A390

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Professionnelle de la route, Stéphanie a l'habitude de croiser du véhicule toute la journée. En passionnée d'automobile, elle a su dégainer à temps pour prendre en photo ce prototype camouflé. Ô il ne faut pas chercher bien loin pour savoir de quoi il s'agit. En effet, outre un camouflage que l'on avait déjà vu pour l'Alpine A290, il y a marqué "Alpine" sur la plaque !

Le constructeur voudrait qu'on parle du prototype qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Bref, jouons le jeu avec ici un SUV 100% électrique de forme dite "Coupé". On peut voir le pavillon en arc-de-cercle qui retombe rapidement, mais assez loin derrière façon fastback.

Pour le moment, il reste très lourdement camouflé avec des blocs de mousse sous le covering pour masquer autant que faire se peut les formes. On peut tout de même remarquer ce qui semble être un bandeau de feux à l'arrière et une lunette qui n'est pas sans rappeler celle de l'A110. Même si c'est un SUV il va falloir stylistiquement raccrocher les wagons. De profil, on peut voir sur le vitrage ne représente que 25% environ de la hauteur totale. Il parait que cela dynamise la silhouette d'avoir de telles meurtrières.

Ce SUV Alpine A390 pourrait être dévoilé au Mondial de l'automobile du 14 au 20 octobre 2024 avant une commercialisation dans le courant de 2025. Luca de Meo a de l'ambition pour Alpine, cela passe par ce SUV électrique.

Avec cet Alpine A390, jolie prise que voilà de la part de Stéphanie. N'hésitez pas à aller visiter son profil sur X (ex-Twitter), elle y publie très régulièrement des photos des supercars prises au hasard de ses journées.

Vous aussi

Merci à Stéphanie pour avoir partagé avec nous ses photos du futur Alpine A390 100% électrique.

Si vous voulez vous aussi partager vos photos prises sur le vif d’un prototype, d’un véhicule hors du commun ou d’une création personnelle, n’hésitez pas à nous laisser un message sur notre page de contact, notre page Facebook ou notre page Twitter @leblogauto. Nous serons heureux de les publier.