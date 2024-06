Analyse de l'Alpine A290: La Nouvelle Venue dans l'Arène des Citadines Sportives Électriques

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Au niveau du design

L'Alpine A290 reste fidèle à l'ADN de la marque, alliant performance, agilité et légèreté. Avec une longueur de moins de 4 mètres, elle promet une bonne maniabilité en milieu urbain tout en affichant un design extérieur assez sportif La voiture bénéficie également d'une plateforme électrique avancée qui aide à optimiser la répartition des masses et à abaisser le centre de gravité, le tout pour une meilleure stabilité.

L'A290 est dotée d'une technologie de pointe, notamment un grand écran d'info-divertissement, des interfaces utilisateur intuitives et une connectivité complète. L'intérieur offre un confort quotidien remarquable pour une citadine, avec des matériaux de qualité supérieure et une attention particulière aux détails ergonomiques. Pour ce qui est des aides à la conduite, comme toutes les voitures depuis quelques années maintenant la voiture en est envahie. Heureusement un mode personnalisable vous permet de définir un profil qui restera en mémoire à chaque démarrage.

Pour ce qui est des performances

Sous le capot, l'A290 propose des performances dynamiques grâce à son moteur électrique évidemment, on obtient un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes pour le modèle haut de gamme ce qui est très honnête pour le segment.

Bien que l'A290 annonce une autonomie respectable de 380 km selon le cycle WLTP, cela peut ne pas suffire pour certains utilisateurs à la recherche d'une voiture principale capable de longs trajets sans recharge fréquente.

Et finalement pour ce qui est du coût

On le sait désormais, les innovations technologiques et le design premium de l'A290 pourraient se traduire par un prix d'entrée plutôt élevé, on parle tout de même de 38 000 euros avant bonus écologique ce qui pourrait limiter son accessibilité pour certains acheteurs potentiels.