Réchauffement climatique : Nissan développe une peinture cool

Une peinture pour abaisser la température des véhicules

Nissan a testé la peinture sur les véhicules autour de l'aéroport de Haneda à Tokyo, emplacement où les zones d’ombre se font rares, ce qui en fait un bon endroit pour évaluer la technologie.

Si les véhicules avec la peinture spéciale ressemblent à des voitures ordinaires, un simple toucher permet d’apprécier la différence de température par rapport aux véhicules revêtus d’une peinture classique.

La peinture « froide » permet d’abaisser la température du panneau de toit des voitures de 22 degrés Fahrenheit et l'intérieur de 9 degrés, selon Nissan.

Réduire l’usage de la climatisation et soulager batterie et moteur

Si les matériaux de refroidissement sont déjà largement utilisés dans les bâtiments et autres objets, de telles peintures permettant de refroidir les voitures devraient réduire l'utilisation de la climatisation et soulager de la chaleur les moteurs et les batteries électriques des véhicules.

Toyota a également expérimenté des peintures permettant d’atteindre des températures plus basses, se concentrant principalement sur les couleurs qui réfractent les rayons du soleil.

Ondes électromagnétiques

La peinture contient « des matériaux composites synthétiques avec des structures qui présentent des propriétés qui ne sont généralement pas trouvées dans la nature ». Ces matériaux semblent refléter les rayons infrarouges plutôt que de les absorber et parviennent d'une manière ou d'une autre à émettre des ondes qui repoussent les rayons solaires avant qu'ils n'atteignent la voiture.

La peinture de Nissan a été créée en partenariat avec la société chinoise Radi-Cool, laquelle a développé un film, un tissu et un revêtement qui coupent la chaleur. Radi-Cool travaille avec diverses autres sociétés japonaises, offrant des chapeaux plus frais et des parasols solaires. Nissan est le seul constructeur automobile japonais travaillant en partenariat avec Radi-Cool.

Susumu Miura, directeur du Nissan Research Center, a déclaré qu'il n'y avait pas d'effets négatifs perceptibles sur la santé des gens par les ondes électromagnétiques émises par la peinture. Arguant du fait que ces émissions étaient déjà présentes. « Mon rêve est de créer des voitures plus froides sans consommer d’énergie », a-t-il déclaré. Reste qu’à l’heure actuelle, la peinture présente deux inconvénients : son épaisseur et son poids.

Selon Nissan, la couche est six fois plus épaisse qu'une voiture standard, bien que le constructeur affirme travailler à des revêtements plus minces ayant le même effet.

En ce qui concerne son coût en terme de matériel et de main d’oeuvre, et le tarif pour un éventuel acheteur final, le constructeur n'a pas encore d'estimation. Il donne cependant un indice : la peinture serait plutôt destinée aux vans, camionnettes, camions et ambulances.