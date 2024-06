Podcast 306: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Le marché automobile qui progressait depuis l’automne 2022 s'est retourné en mai. Stellantis perd 10% en volume: . DS, Citroën et Fiat et Peugeot sont en baisse. Renault Group recule de 4,7%. Toutes ses marques dévissent, à l’exception du Losange. Dacia chute de 15% en attendant la Spring, mais reste troisième. Toyota porté par les ventes hybrides, et Volkswagen les talonnent ce mois-ci.

Stellantis semble n’être qu’au début de cette crise des airbags qui fait la Une de l’actualité. Pour rappel, un gaz utilisé pour le déploiement du coussin gonflable fourni par l'équipementier Takata, ferait exploser en morceaux une partie du système exposant à un risque letal les occupants du rang 1. Cette anomalie concernerait des centaines de milliers de voitures en France. Le SAV Citroën est submergé. La majorité des clients sont en attente d’une prise en charge, avec un véhicule immobilisé. On apprend que le rappel massif pourrait concerner plus de 8 millions de voitures dans le monde. Des actions collectives en justice se montent. Stellantis a déjà provisionné 1 milliards d’euros pour gérer la crise, née après la mise en lumière de cas mortels.

D’après l’association 40 millions d’automobilistes, les cas de doublettes, ce délit consistant à usurper es plaques d’immatriculations d’un autre véhicule, explose. De 13 600 cas en 2010, on est passé à plus de 22 000 en 2022. Avec l’appui de Luc Geismar député en Loire-Atlantique, l’association propose de changer la démarche pour la fabrication d’une plaque. Selon le parlementaire, les demandes devraient être conditionnées à la présentation de la carte grise et d’une pièce d’identité.

Au Japon, plusieurs constructeurs ont été épinglés par le ministère des transports de l’archipel. Il leur reproche d’avoir soumis des données de test de sécurité irrégulières, en vue de la certification de leurs véhicules. En attendant une inspection dans les usines et leur mise en conformité, Toyota et Mazda ont suspendu l’expédition de certains modèles. Les Yaris Cross, MX-5 RF ou Mazda2 sont entre autres concernées. Cela intervient à quelques jours de l’assemblée générale annuelle de Toyota, qui pourrait fragilisé la position de son patron, Akio Toyoda.

Ne ratez pas l’essai de la semaine. Nous avons pris le volant du nouveau vaisseau amiral de Renault, le SUV Rafale.

Enfin les nouveautés de la semaine. BMW a présenté les images des Série 3 berline et Touring restylées. Dans le même temps, Alpina s’est attaqué à la gamme, avec des nouvelles B3 et B4 GT. Toujours à Munich, le voile a été levé sur la nouvelle génération de Série 1.